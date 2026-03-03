이선희, '안부' 이후 6년 만에 돌아온다

가수 이선희가 올 상반기 컴백한다.

이선희가 상반기 발표를 목표로 새 노래 작업의 마무리 단계에 매진하고 있다고 뉴스1은 밝혔다. 그의 이름으로 선보이는 신보는 2020년 6월 공개된 정규 16집 ‘안부’ 이후 약 6년 만이다. 여담으로 ‘안부’ 역시 2014년 15집 ‘세렌디피티’(SERENDIPITY) 발매 후 6년이라는 시간이 흐르고 공개됐다.

가수 이선희. SBS 제공

이선희는 뛰어난 가창력은 물론 작사, 작곡, 프로듀싱까지 직접 참여하며 독보적인 음악 세계를 구축해 왔다.

특히 2020년 선보인 16집 타이틀곡 ‘안부’에서 그룹 EXO 멤버 찬열이 피처링을 맡아 신선함을 선사했다. 때문에 이번 신곡에도 새롭게 선보일 음악적 변화가 있을지 관심이 모인다.

이선희는 글로벌 행보도 이어왔다. 그는 2011년에 미국 뉴욕 카네기 홀에서 국내 가수 중 4번째로 콘서트를 개최했고 2017년에는 호주 시드니 오페라 하우스에서 공연한 것으로 알려져 있다.

한편 그는 1984년 강변가요제에서 대상을 차지하며 데뷔했다. 이후 ‘J에게’, ‘아! 옛날이여’, ‘인연’ 등 수많은 히트곡을 남기며 대한민국을 대표하는 여성 보컬리스트로 자리매김했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지