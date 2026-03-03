이장우 “민주당 대전·충남 통합법, 시민 설득 못해”…대전 발전 보장안 요구

이장우 대전시장은 3일 “더불어민주당이 발의한 대전·충남 통합특별법은 대전 발전 이익이 보장되지 않아 대전시민을 설득할 수 없다”고 강조했다.

이장우 시장은 이날 연 확대간부회의에서 “대전 시민에게 확실한 대전 발전의 이익이 보장되지 않는 통합안엔 찬성할 수 없다”며 이같이 말했다.

이장우 대전시장이 3일 대전시 확대간부회의를 열고 있다. 대전시 제공

이 시장은 “대전시장이라는 제 현 위치에서 책무는 시민의 생명과 안전, 그리고 도시 이익의 가치를 높여나가야 하는 자리”라며 “시민 다수가 요구하는 충분한 논의와 주민 의견 수렴을 시장이 무시할 수 없다. 그러나 민주당 발의 통합법으론 이러한 가치를 창출할 수 없다”고 비판했다.

이 시장은 “지방정부 스스로 도시 미래를 설계하고 실행할 수 있어야 진정한 지방분권”이라면서 “지방정부가 500억원 이상의 사업을 하려면 정부의 예비타당성 조사와 중앙투자심사 등을 받아야 하는데 지역 사업이 장기간 지연되는 구조적 한계가 수십년 째 바뀌지 않고 있다”고 지적했다.

그러면서 “민주당 발의 통합법으론 시민을 설득할 명분도, 논리도 없어 시민 이익이 명확히 보장되는 통합안 마련이 우선”이라고 역설했다.

대전시 인구는 지난달 기준 주민등록인구 기준 한달 간 855명이 늘면서 2년 연속 증가세를 보이고 있다.

이 시장은 “대전시 인구가 12년 만에 증가세로 돌아선 것은 대전이 청년과 생활인구가 유입되는 도시로 전환되고 있다는 것을 보여준다”며 “대구 등 다른 시·도 인구가 감소되는 상황에서 의미있는 지표”라고 평가했다.

