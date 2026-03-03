KBS 전국노래자랑, 28일 임실 치즈테마파크서 ‘팡파르’

KBS 전국노래자랑 임실군편이 오는 28일 전북 임실치즈테마파크 장미원 광장에서 열린다.

3일 임실군에 따르면 이번 KBS 전국노래자랑은 군민이 주인공이 되는 화합의 장을 마련하고, 올해 처음으로 열리는 ‘임실N장미축제’(5월 28∼31일)를 전국에 알리기 위해 기획됐다. 방송을 통해 임실의 대표 관광지와 축제를 소개함으로써 관광도시 브랜드 가치를 높인다는 구상이다.

전북 임실치즈테마파크 장미원. 임실군 제공

남희석 진행으로 이날 오후 2시 열리는 본선 무대 녹화에는 초대 가수로 안성훈, 양지은, 김성환, 황민우, 염유리 등이 출연해 예심을 통과한 15팀과 함께 흥겨운 무대를 꾸민다.

장미원은 봄이면 수만 송이 장미가 만개하는 명소다. 총면적 6만5700㎡ 규모에 200여종 2만2000여 그루의 장미로 사계절 장미원과 유럽형 장미원 등 주제별 공간이 조성돼 있다.

참가 신청은 오는 17일까지 읍·면사무소와 임실군청 홍보담당관을 통해 현장 접수로 진행된다. 예심은 26일 오후 1시 임실군민회관에서 열리며, 1차 무반주 심사와 2차 반주·인터뷰 심사를 거쳐 본선에 오를 15팀을 최종 선발한다.

임실군은 3000명 이상 관람객이 찾을 것으로 보고 안전 펜스 설치와 전문 경호 인력 배치, 경찰·소방·공무원 합동 대응체계를 가동한다. 구급차와 의료 지원반도 상시 운영해 안전사고 예방에 만전을 기할 계획이다.

심민 임실군수는 “군민 모두가 한마음으로 참여하는 뜻깊은 무대를 마련하게 돼 기쁘다”며 “이번 방송을 통해 임실의 아름다운 장미축제와 관광자원을 전국에 널리 알리는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

