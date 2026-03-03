플렉스윌, 사고 이전 위험 잡는 AI 추론 기술로 산업 현장 안전 혁신

사진=플렉스윌 제공

반복되는 산업 현장의 중대재해를 방지하기 위해 사고 이후 기록에 치중하던 기존 안전관리가 인공지능(AI) 기반의 선제적 예방 체계로 진화하고 있다.

AI·IoT 안전관리 전문 기업 플렉스윌은 현장의 모든 데이터를 실시간으로 연결하고 분석하여 위험을 사전에 차단하는 지능형 안전관리 플랫폼 ‘플렉스포뮬러(Flexformular)’를 통해 시장의 주목을 받고 있다.

플렉스윌 기술의 핵심은 단절된 현장 정보를 하나로 통합하는 관제 역량에 있다. CCTV 영상은 물론 근로자의 위치 정보, 중장비 가동 상태, 환경 센서값 등을 단일 플랫폼 내에서 통합 관리함으로써, 복잡한 건설 및 산업의 여러 현장을 동시에 운영할 수 있는 환경을 구축하였다. 이는 인력 중심의 점검이 가졌던 공간적·시간적 한계를 데이터 기반의 자동화 시스템으로 극복한 결과이다.

기술적 신뢰도는 이미 현장에서 입증되었다. 플렉스윌은 AI 엣지 디바이스를 통해 사람과 차량 등 위험 객체를 실시간으로 인식하고, 접근 금지 구역 진입 시 즉각적인 경보를 발령하는 시스템을 구현하였다. 이러한 기술은 한국수자원공사, 대전도시공사, 신분당선 등 주요 공공 및 민간 대형 프로젝트에 설계단계부터 검토 및 적용되어 현장 중심의 실질적인 증적 관리 역량을 증명해 왔다.

사진=플렉스윌 제공

특히 플렉스윌은 단순한 위험 감지를 넘어 데이터 간 맥락을 읽어내는 ‘AI 추론 기술’ 도입에 박차를 가하고 있다. 해당 기술은 객체 인식 데이터에 작업 이력과 주변 환경 조건을 결합 분석하여 잠재적 위험의 발생 배경까지 판단한다. 이를 통해 현장 관리자에게 단순 경보를 넘어 구체적인 대응 방향을 제시하는 능동형 예방 체계를 완성한다는 구상이다.

이러한 혁신은 플렉스윌이 보유한 8건의 AI 영상 분석 및 통합 안전관리 관련 특허 기술이 뒷받침하고 있다. 플렉스윌은 독자적인 기술 자산을 바탕으로 AI 엣지 디바이스와 플랫폼을 단계적으로 고도화하며, 구독형 SaaS 모델을 통해 공공과 민간 시장 전반으로 솔루션 보급을 확대하고 있다.

향후 플렉스윌은 AI 추론 기술을 플랫폼 전반에 본격 적용하여 현장 스스로 위험을 인지하고 대응하는 지능형 예방 시스템을 표준화할 방침이다. 데이터 기반의 철저한 안전관리를 통해 중대재해 없는 산업 현장을 만드는 기술 파트너로서 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

한편 플렉스윌은 서원대학교가 운영하는 ‘2025년 창업도약패키지 지원사업’에 선정되며 우수기업으로 육성됐다. 창업도약패키지 지원사업은 창업 3년 이상 7년 이내의 도약기 창업기업을 대상으로 스케일업을 지원하는 정부 대표 사업화 프로그램으로 성장 가능성과 기술력을 갖춘 기업을 선발해 사업화 자금(최대 2억 원)과 함께 주관기관 특화 프로그램을 종합 지원한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지