LX글라스, 주거용 ‘더블로이유리’ 적용 확대

LX글라스는 신축 아파트와 리모델링 현장을 중심으로 제품 적용 범위를 넓히며 시장 대응에 나서고 있다.

더블로이유리는 은(Silver) 성분의 로이 코팅층이 두 겹 적용된 고기능성 유리로, 실내 열손실을 줄이고 외부 열 유입을 효과적으로 차단하는 것이 특징이다. 이를 통해 겨울철에는 난방열이 외부로 빠져나가는 것을 억제하고, 여름철에는 태양열 유입을 줄여 냉방 효율을 높일 수 있다.

이러한 장점에 따라 LX하우시스, 한샘, 청암홈윈도우 등 주요 창호 업체들은 LX글라스(대표이사 이강훈)의 ‘수퍼더블로이(Super Double Low-E)’를 적용한 창호를 선보이고 있다.

이러한 흐름 속에서 수퍼더블로이는 ▲포제스한강 ▲방배5구역 ‘디에이치 방배’ ▲반포3주구 ‘래미안 트리니원’ ▲신반포 ‘메이플 자이’ 등 강남권 주요 재건축 단지에 잇따라 적용되며, 에너지 절감 성능과 함께 조망 확보 및 외관 디자인까지 고려한 주거용 고성능 유리 솔루션으로 자리잡고 있다.

LX글라스는 더블로이유리에 ‘수퍼더블로이(Super Double Low-E)’ 마킹을 적용해 소비자가 적용 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 하고 있다.

일부 창호 제품에는 로이 코팅층이 두 겹 적용됐음을 상징하는 심볼이 함께 표기되기도 하며, 이러한 표기 방식은 창호 업체나 제품에 따라 다르게 적용될 수 있다. 이를 통해 고성능 더블로이유리 적용 여부를 보다 직관적으로 확인할 수 있다.

관계자는 “수퍼더블로이는 이미 프리미엄 아파트를 중심으로 성능이 검증된 제품으로, 장기적인 에너지 비용 절감을 고려하는 주거 시장에서 적용이 확대되고 있다”며 “유리 마킹을 통해 더블로이유리 적용 여부를 직접 확인할 수 있어 소비자 신뢰도 측면에서도 중요한 요소로 작용하고 있다”고 말했다.

