프로브랜드, 베트남 ‘조조씨푸드’와 AI 외식 운영 플랫폼 PROTECH V1 도입 계약 체결

사진=프로브랜드 제공

AI 기반 외식·리테일 데이터 플랫폼 기업 주식회사 프로브랜드(ProBrand)가 베트남 현지 외식 브랜드인 ‘조조씨푸드(ZoZo Seafood)’와 자사 AI 솔루션인 ‘PROTECH V1’ 도입 계약을 체결했다고 밝혔다.

조조씨푸드는 베트남 현지에서 관광객과 지역 고객층을 확보하고 있는 해산물 전문 매장으로, 높은 회전율과 안정적인 매출 구조를 유지하고 있는 브랜드로 알려져 있다.

이번 계약은 단순한 데이터 분석 도구 공급에 그치지 않고 외식 창업 컨설팅, 매장 운영 진단, 매출 전략 수립 등 기존 전문가의 영역을 AI로 통합 및 자동화한 플랫폼을 실제 해외 매장 환경에 적용한다는 점에서 의의가 있다.

PROTECH V1은 상권 분석, 업종 추천, 매출 구조 분석, 메뉴 전략, 마케팅 방향 제안 등 외식업 운영에 필요한 전반적인 의사결정을 지원하는 올인원 AI 플랫폼이다. 전문가나 개별 대행사 등으로 파편화되어 있던 서비스를 하나의 데이터 기반 시스템으로 통합한 것이 특징이다.

해당 플랫폼은 매장 매출 데이터와 판매 흐름, 고객 반응 등을 분석해 운영자가 즉시 실행할 수 있는 전략을 제시하도록 설계됐다. 예비 창업자에게는 입지 평가와 창업 비용 구조를 지원하고, 기존 운영자에게는 메뉴 최적화와 마케팅 전략 등 매출 개선안을 제안하는 구조를 갖췄다.

프로브랜드는 이번 조조씨푸드 도입을 통해 해외 상권 데이터 학습 가능성과 현지 소비 패턴 반영의 정확도, AI 분석 결과의 실제 운영 반영 효과 등을 중점적으로 검증할 계획이다. 이를 바탕으로 PROTECH V1을 실제 매장 의사결정에 활용되는 상용 AI 운영 플랫폼으로 고도화한다는 방침이다.

프로브랜드 남현 CEO는 “PROTECH V1은 전문가 컨설팅을 디지털화한 도구가 아니라, 매장의 매출 구조와 운영 전략을 실제로 바꿀 수 있는 실행형 AI 플랫폼”이라며 “이번 베트남 적용은 기술의 실전 활용성과 글로벌 확장 가능성을 동시에 검증하는 단계가 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 프로브랜드는 외식 및 리테일 산업의 의사결정 구조를 데이터 기반으로 전환하는 것을 목표로 하고 있으며, 동남아 시장을 중심으로 해외 테스트 매장과 레퍼런스 확보를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지