TK·충남대전 통합법 난망…2월 국회 마지막 날 여야 이견 여전

2월 임시국회 마지막 날인 3일에도 여야가 충남대전·대구경북 행정통합법 처리를 둘러싼 이견을 좁히지 못하면서 두 지역 통합법의 회기 내 처리가 사실상 어려워졌다.



더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표·유상범 원내운영수석부대표는 이날 오전 국회에서 만나 행정통합법에 대해 논의했지만 양측의 입장차만 확인했다.

더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표가 3일 국회 운영위원장실에서 회동하기 위해 나란히 이동하고 있다. 연합뉴스

한 원내대표는 회동 후 브리핑에서 "대구경북 통합과 관련해 경북에서 아직도 8개 시의회 의장단이 반대하고 있다"며 "통합의 의미를 제대로 살리기 위해 국민의힘이 당론으로 의견을 정해달라고 요청했다"고 말했다.



그러면서 "민주당은 충남대전 통합에 대해서도 전향적으로 검토해야 한다고 국민의힘에 강력히 요청했다"며 "오늘 충남대전 통합도 당론으로 의견을 만들어왔으면 좋겠다. 오전 회동에서는 이견이 해소되지 않았다"고 부연했다.



그는 행정통합법의 본회의 처리와 관련해 "오늘이 이번 달(2월) 회기 마지막 날이기 때문에 오늘까지 해야 한다. 정부 입장도 이번 달 회기 중 끝내는 것"이라며 "이후 절차에 대해서는 여야가 정부에 서로 확인해보기로 했다"고 밝혔다.



국민의힘은 민주당이 대구경북 통합을 막고 있다고 주장했다.



송 원내대표는 "오늘 원포인트 법사위와 본회의를 열어서 통과시켜달라고 민주당에 수차례 강력히 요청했지만, 민주당은 대구경북과 충남대전 통합을 묶어 처리해야 한다는 입장"이라며 "오늘 중 대구경북 통합법이 통과되지 않는다면 사실상 무산"이라고 말했다.



그러면서 "추미애 법사위원장은 필리버스터 때문에 법사위를 못 연다고 했는데, 국민의힘이 필버를 전격 중단하는 조치를 취했다"며 "그런데도 법사위를 열지 않는 것은 (추 위원장이) 대구경북 주민을 우롱하며 몽니를 부린다고 해석할 수밖에 없다"고 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지