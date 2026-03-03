"그래미 뚫더니 아카데미까지?"…'골든', 빌보드 36주째 장기집권

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST '골든'이 미국 빌보드 싱글차트 '핫100' 상위권에서 장기집권 중이다.

2일(이하 현지시간) 빌보드가 홈페이지가 게재한 7일자 차트 예고기사에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든'은 지난 주보다 1계단 상승한 6위에 걸렸다.

앞서 '골든'은 해당 차트에서 통산 8주 1위를 차지했다. 이번 주까지 해당 차트엔 36주째 머물렀다.

'골든'은 최근 '제 68회 그래미 어워즈'에서 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 부문을 받는 등 여전히 영향력을 확인 중이다. 그래미 K팝 첫 수상이다. '케이팝 데몬 헌터스' 제작자인 미셸 웡은 지난달 28일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 미국 '제37회 프로듀서협회상(PGA)' 시상식에서 최우수 극장용 애니메이션 영화 프로듀서상을 받았다.

'골든'은 또한 오는 15일 열리는 '제 98회 아카데미 시상식'에서 주제가상 후보에 올라 있다.

한편, 미국 컨트리 싱어송라이터 엘라 랭글리(Ella Langley)의 '추진 텍사스(Choosin' Texas)'가 이번 주에 '핫100' 1위를 탈환했다. 통산 2주째 1위 기록이다. 지난 주 2위에서 다시 한 계단 상승한 이 곡은 3주 전 처음으로 차트 1위에 올랐다.

미국 컨트리 싱어송라이터 메건 모로니(Megan Moroney)의 '클라우드 나인(Cloud 9)'은 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 1위로 데뷔했다. 미국 여성 솔로 컨트리 가수들이 빌보드 '핫100'과 '빌보드 200' 정상에 동시에 오른 건 이번이 처음이다.

