갤럭시 ‘S26’ 구매했다면…스페셜 테마 놓치지 마세요

넷마블이 서비스하는 수집형 RPG 게임 ‘세븐나이츠 리버스’가 삼성전자와 협업해 갤럭시 전용 스페셜 테마를 선보인다.

갤럭시 테마는 잠금화면·배경화면·아이콘 등을 사용자 취향에 맞춰 패키지로 꾸밀 수 있는 갤럭시 스마트폰 전용 기능이다.

넷마블 ‘세븐나이츠 리버스’가 갤럭시 S26 시리즈 출시를 기념해 ‘아이돌 연희’ 스페셜 테마를 공개한다. 넷마블 제공

이번에 공개된 테마는 삼성전자의 신제품 갤럭시 S26 시리즈 출시에 맞춰 제작됐다. 게임 내 인기 캐릭터 ‘아이돌 연희’를 컨셉으로 구성됐다. 테마 적용 시 전용 앱 아이콘과 홈·배경화면은 물론, 알람음과 벨소리까지 함께 즐길 수 있다. 갤럭시 S26 시리즈 구매 후 이벤트 페이지에서 구매 인증을 완료한 이용자는 4월 30일까지 해당 테마를 다운로드해 스마트폰에 적용할 수 있다.

넷마블은 이번 협업을 기념해 온·오프라인 이벤트를 진행한다. 먼저, 4월 7일까지 삼성스토어 홍대점 1층에 비치된 NFC 카드를 태깅하면 현장에서 스페셜 테마를 다운로드할 수 있다.

또 같은 기간 ‘세븐나이츠 리버스’ 네이버 라운지 내 이벤트 페이지에서 스페셜 테마 중 가장 마음에 드는 요소를 댓글로 남기면, 추첨을 통해 100명에게 모바일 문화상품권을 선물한다.

한편, 지난해 5월 국내 정식 출시한 ‘세븐나이츠 리버스’는 원작 ‘세븐나이츠’의 리메이크 프로젝트다. 스토리 및 전투 시스템 등 주요 게임 요소를 계승하고 최신 트렌드를 반영해 한층 향상된 재미를 선사한다. 출시 당일 7시간만에 앱스토어 매출 1위, 5일만에 국내 양대 앱마켓 매출 1위를 기록한 바 있다.

