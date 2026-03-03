아사프국일, 독일 DK 로지스틱스와 ‘재생 배터리 물류 안전 인프라’ 수출 계약

유럽 재사용∙재활용 배터리 시장 성장에 발맞춰 국내 내화 기술 기업이 재생 배터리 물류 안전 인프라 수출에 본격 나섰다.

아사프국일은 독일 산업∙특수 물류 기업 디케이 로지스틱스(DK Logistics)와 재생 배터리 물류 안전 구조체 공급 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

박정인(왼쪽) 대표가 최근 독일 헤센주 다름슈타트 DK로지스틱스 본사에서 스테판 뮐러 물류담당 이사와 협약을 맺고 있다. 아사프국일 제공

이번 계약은 단순 내화 소재 수출이 아닌, 재생 배터리 운송 컨테이너와 카고트럭 내부에 적용하는 구조 일체형 내화·차열 패널 솔루션을 공급하는 게 핵심이다. 전기차 확산과 함께 급성장 중인 유럽 배터리 재사용∙재활용 시장에서 물류 안전 인프라 수요가 빠르게 확대되는 흐름을 반영한 실질적인 시장 진입 사례로 평가된다.

유럽 배터리 재사용 시장은 2023년 약 4720만 달러에서 2032년까지 연평균 48.6% 이상의 성장률이 예상된다. 리튬이온 배터리 재활용 시장도 2025년 약 4억8200만 달러에서 2032년 약 15억 달러 규모로 확대될 전망이다.

유럽연합(EU) 각국은 배터리 수거∙재사용∙재활용 체계를 법제화하고 있으며 2030년 전후로 연간 수백만 톤 규모의 폐배터리가 재활용 대상으로 처리될 것으로 예상된다. 배터리 운송 과정에서의 화재∙열폭주 대응 인프라가 핵심 안전 요소로 부상하고 있는 이유다.

아사프국일의 핵심 기술은 고온 노출 시 급팽창해 내부를 밀폐하는 팽창형 격자 구조 기반 패널이다. 이 패널은 컨테이너 및 차량 내부 벽체∙천정 구조체 설계 △120분 이상 차열 성능 △단열∙결로 방지 △운송 중 진동∙충격을 견디는 구조 강도를 동시에 확보했다.

재생 배터리 운송 중 발생 가능한 열폭주 리스크를 장시간 지연시키는 솔루션으로 컨테이너∙카고∙트럭물류 창고 등 물류 시스템 전반에 적용 가능하다. 회사 측은 산업 소재 전문기업 국일인토트의 45년 기술력을 바탕으로 설립된 내화 전문 자회사로 전기차(EV) 배터리 열폭주 대응 기술을 축적해 왔다.

아사프국일은 이번 독일 수출을 발판으로 유럽 내 적용 레퍼런스를 확보하고 후속 계약과 기술 적용 범위를 확대해 재생 배터리 물류 안전 인프라 표준 선점을 추진할 계획이다.

박정인 대표는 “이번 계약은 단순 제품 수출이 아니라 재생 배터리 물류 시스템 전반의 안전 구조 설계를 수출하는 사례”라며 “유럽의 강화된 안전 규제에 대응하는 구조 인프라 모델을 구축했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다. 이어 “재생 배터리 산업이 성장할수록 물류 단계의 안전 확보가 핵심 경쟁력이 될 것”이라며 “독일을 시작으로 유럽 전역, 나아가 글로벌 물류 안전 인프라 시장으로 사업을 확대하겠다”고 강조했다.

