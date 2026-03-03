울진대게와 붉은대게축제 성료, 7만명 축제 만끽

경북 울진군은 동해안 최고 명품 수산물 축제로 손꼽히는 '2026 울진대게와 붉은대게 축제'가 나흘간 7만 명의 방문객을 끌어 모으며 성황리에 막을 내렸다고 3일 밝혔다.

울진대게의 브랜드 가치를 다시 한 번 전국에 알리며 체험형 해양문화축제로 한 단계 도약했다는 평가를 받고 있다.

지난달 27일부터 3월 2일까지 울진군 후포항 왕돌초광장 일원에서 열린 이번 축제는 '우리 대게, 진짜 대게, 울진대게'를 슬로건으로 내걸었다.

단순 시식 행사를 넘어 관광객이 직접 참여하고 머무는 참여형 프로그램을 대폭 강화해 큰 인기를 얻었다.

특히 축제 둘째 날 진행한 '읍·면 대항 게줄당기기'는 군민과 관광객이 한데 어우러져 화합의 장관을 연출하며 큰 호응을 얻었다.

또 '게판 끼자랑대회'와 '대형 게장 비빔밥 퍼포먼스' 역시 울진의 넉넉한 인심을 나누는 대표 프로그램으로 축제 열기를 최고조로 끌어올렸다.

다채로운 문화 공연도 분위기를 달궜다.

개막식에는 박서진, 박주희가 무대에 올랐고, 셋째 날에는 정수연, 진해성 등이 축하 공연을 펼치며 후포항을 뜨거운 환호로 물들였다.

올해 첫 선보인 축제 캐릭터 '대빵이'는 귀여운 외모로 남녀노소의 사랑을 받으며 축제장의 마스코트 역할을 톡톡히 해냈다.

관광객 체험 프로그램도 연일 인기를 끌었다.

직접 대게를 낚는 '대게 낚시 체험'과 '대게 즉석 경매'는 매진됐고, 후포 마리나항에서 축제장까지 운항한 셔틀 보트와 무료 요트 승선 체험은 푸른 동해 바다를 만긲하는 특별한 경험을 선사했다.

관광홍보부스에서는 백암온천을 배경으로 한 이색 이벤트가 진행돼 눈길을 끌었다.

2026 울진대게와 붉은대게 축제. 울진군 제공

울진군은 지역 경제 활성화와 안전 관리에도 힘을 쏟았다.

축제장 내 영수증 이벤트를 통해 지역 상가 이용을 유도하고, 키즈 체험존을 운영해 가족 단위 방문객의 만족도를 높였다.

마지막 날 기상 악화로 일부 프로그램이 축소됐지만, 철저한 현장 관리와 유연한 대응으로 단 한 건의 안전사고 없이 축제를 마무리했다.

손병복 울진군수는 "앞으로도 울진대게와 붉은대게 축제가 수산업과 관광 산업이 상생하는 전국 최고의 해양문화축제로 발돋움하도록 힘쓰겠다"고 말했다.

