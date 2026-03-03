박홍근 “재정 적극적 역할 필요…추경은 대통령실·정부 협의 거쳐 논의”

이재명정부 기획예산처 장관 후보자로 지명된 박홍근 후보자가 3일 “대한민국은 구조적 복합 위기 속에도 이재명 대통령과 국민 모두가 초혁신 경제로 나아가고 있다”면서 “이럴 때 재정의 적극적 역할이 필요하다”고 강조했다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자가 3일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

박 후보자는 이날 서울 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하면서 이같이 밝혔다. 그는 “재정은 화수분이 아니다”면서도 “재정은 적재적소에 쓰여야 하고 불요불급한 예산을 과감히 도려내 최대한 고효율을 창출해야 한다”고 말했다. 그러면서 “과감한 구조조정을 통해 지방의 골목골목까지, 우리 삶 구석구석까지 따뜻하도록 재정의 (경기) 마중물 역할에 최선을 다하고 싶다”고 강조했다.

박 후보자는 ‘재정 민주주의’를 언급하면서 “여야의 재정 협치가 중요하다”고 언급했다. 그는 “입법부인 국회의 심사권이 무시되어서도 안 되는 것이고, 나아가서는 여당만의 주도적인 예산 처리도 안 될 것”이라며 “현장의 목소리를 바탕으로 국회의 충분한 심의를 거치면서 가장 적확한 재정이 투입될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

추경예산 편성 가능성에 대해선 “향후 대통령실과 정부 부처 협의 속에서 논의해야 한다”고 즉답을 피했다.

후보자 지명 직전까지 서울시장 후보 경선을 뛰었던 박 후보자는 “지금은 국가의 부름이 더 우선이라고 판단했다”며 “제 정치적인 희망, 뜻보다는 이 정부가 성공하기 위해 제가 쓸모 있는 데가 어디일까 생각하고 (후보자직 수락을) 결심했다”고 설명했다.

