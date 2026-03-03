세라젬, 독일 ‘iF 디자인 어워드’ 본상…“제품 본연 가치에 집중”

세라젬은 세계 3대 디자인 대전 중 하나로 꼽히는 독일 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 본상을 수상했다고 3일 밝혔다.

독일 iF 디자인 어워드는 독일 ‘레드닷 디자인 어워드’, 미국 ‘IDEA 디자인 어워드’와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다. 제품, 커뮤니케이션, 패키지, 서비스 등 다양한 부문에서 디자인 혁신성, 사용성, 지속가능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

세라젬의 ‘메디스파 올인원’, 파우제 ‘M8 Fit’, ‘파우제 M10’, ‘셀트론 순환 체어’는 기능성과 미학, 사용자 경험을 균형 있게 구현한 제품 경쟁력을 다시 한번 인정받았다.

세라젬 관계자는 “iF 디자인 어워드 수상은 세라젬이 추구하는 디자인 철학 아래 기능과 디자인, 사용자 경험을 균형 있게 구현해 온 결과”라며 “앞으로도 제품 본연의 가치에 집중하면서 일상 공간 속에서 자연스럽게 사용되는 디자인을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

