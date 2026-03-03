전남도, ‘전남광주통합특별법’ 후속 조치 착수…실무준비단 가동

전남도가 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’의 국회 통과에 따라 통합특별시 출범을 위한 후속 조치에 본격 착수했다.

3일 전남도에 따르면 도는 기존 ‘행정통합추진기획단’을 ‘행정통합실무준비단’으로 전환하고, 광주광역시와 공동으로 조직·재정·사무 통합에 대한 세부 실행계획 수립에 들어간다.

전남도청 전경. 전남도 제공

이달부터 관련 조직을 국 단위 정식기구로 확대 개편해 중앙정부 권한 이양에 따른 업무 인수와 제도 정비를 체계적으로 준비할 방침이다.

특별법 시행에 필요한 시행령 제정 작업도 병행한다. 법률에 담긴 특례 조항의 구체적 실행 방안을 마련하고, 분야별 조례 제정과 행정시스템 정비를 통해 통합특별시 출범에 필요한 제도적 기반을 단계적으로 구축할 계획이다. 법률에 명시되지 않은 추가 권한과 특례 사항은 중앙정부와 협의를 통해 보완 방안을 검토한다.

통합특별시 출범 이후 지역 활력 제고를 위한 산업 전략도 속도를 낸다. 도는 지난달 23일 ‘400만 특별시 기업유치 특별 전담반’을 구성해 운영에 들어갔다. 전담반은 권역별 산업 여건을 반영한 맞춤형 유치 전략을 수립하고 산업 기반 확충 과제를 추진한다.

광주권·서부권·동부권·남부권 등 ‘3+1축 4대 권역’을 중심으로 반도체·인공지능(AI)·로봇·에너지·이차전지 등 미래 첨단산업과 농수축산업, 문화관광산업 경쟁력 강화를 병행한다는 구상이다.

통합특별시 출범 이후 첫 국제행사로 예정된 2026 여수세계섬박람회 준비도 체계적으로 지원할 계획이다. 문화 분야에서는 5·18민주화운동을 소재로 한 문화콘텐츠 개발과 광주비엔날레, 전남국제수묵비엔날레 등 기존 국제행사 간 연계 방안도 모색한다.

전남도 관계자는 “특별법 통과에 따른 후속 절차를 차질 없이 추진해 통합특별시 출범이 안정적으로 이뤄지도록 행정적 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.

