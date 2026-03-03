86세 전원주, 방판길 사고 “고관절 수술”

사진=전원주 SNS

배우 전원주(87)가 빙판길 낙상 사고를 당했다고 밝혔다.

2일 전원주 유튜브 채널 제작진은 "전원주 선생님께서 얼마 전 빙판길에 넘어지셔서 고관절 골절로 수술을 했다"고 밝혔다.

그러면서 "현재는 촬영이 불가하여 몇 주간 콘텐츠 업로드가 없을 예정"이라며 "더욱 발전된 모습으로 조만간 찾아뵙겠다"고 전했다.

다행히 전원주는 크게 다치지는 않은 것으로 알려졌다. 제작진은 병원에서 환자복을 입은 채 환히 웃고 있는 전원주의 모습을 공개했다.

전원주도 이날 유튜브 채널을 통해 빙판길에서 넘어지게 된 과정을 설명했다. 그는 "제가 마음이 급하다. 집에서 천천히 나와도 되는데 내 딴에는 춤을 추며 빨리 걸어나오다가 뻗었다"고 설명했다.

이어 "병원에 왔더니 고관절에 금이 가 있다고 하더라. 그런데 지금은 멀쩡하다"고 부연했다.

그러면서 "이제 다 고쳐서 여러분 앞에 나타나겠다. 전원주는 여러분의 전원주"라며 "앞으로도 많은 사랑 부탁드린다. 나이가 먹어도 젊은 사람처럼 대해주는 여러분들 고맙다"고 덧붙였다.

한편 전원주는 수십억 자산가다. 주식 30억 원, 금 10억 원과 서울 신촌 건물과 청담동 아파트 등을 보유한 것으로 알려졌다.

