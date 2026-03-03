티파니, 오프숄더 드레스 자태…청순 글래머의 정석

그룹 소녀시대 티파니(티파니영)이 매력적인 드레스 자태를 뽐냈다.

티파니는 지난 2일 자신의 인스타그램을 통해 "HMA"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

티파니 SNS

티파니 SNS

사진 속에는 티파니가 화려한 꽃무늬 장식이 담긴 오프숄더 드레스를 차려입고 엄지척 포즈를 취한 모습이 담겼다. 또 다른 사진에는 흰색 드레스를 입은 티파니가 미소를 지으며 청순한 비주얼 및 볼륨 몸매를 자랑해 눈길을 끈다.

티파니는 지난달 15일 서울 송파구 KSPO 돔에서 열린 33주년 한터뮤직어워즈 2025' MC를 맡은 바 있다.

한편 지난달 27일 변요한 소속사 팀호프는 "티파니 영과 변요한은 오늘 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 혼인신고를 마쳤다"고 알렸다.

이어 "다만 현재는 구체적인 시간이나 장소 등 확정된 내용은 없으며, 향후 가족들을 모시고 감사의 마음을 나누는 예배 형식의 간소한 결혼식을 조심스럽게 고려하고 있는 단계"라고 설명했다.

한편 두 사람은 지난해 12월 결혼을 전제로 열애 중이라는 소식을 전해 뜨거운 화제를 모았다. 이들은 디즈니+(플러스) 시리즈 '삼식이 삼촌'(2024)을 통해 연인 사이로 발전, 부부의 연을 맺게 됐다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지