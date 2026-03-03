3월 첫 출근길 눈·비 오전부터 점차 그쳐…한낮 서울 12도 [오늘날씨]

화요일인 3일에는 전국이 흐린 가운데 곳곳에 비나 눈이 내리겠다. 정월대보름이기도 한 이날 동쪽 지역을 제외한 대부분 지역에선 달이 지구 그림자에 완전히 가려져 붉게 보이는 ‘블러드문’ 개기월식 현상을 관측할 수 있을 전망이다.



강풍을 동반한 비가 내린 2일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

기상청은 이날까지 전남 남해안과 경상권 해안, 제주도를 중심으로 바람이 매우 강하게 불겠고, 그 밖의 전국에도 바람이 강하게 불겠다고 예보했다.

기상청에 따르면 당분간 기온은 평년(최저 -5~4도, 최고 7~12도)보다 높겠다. 이날 아침 최저 기온은 -1~7도, 낮 최고 기온은 5~15도로 예상된다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 2도 △인천 2도 △춘천 0도 △강릉 3도 △대전 3도 △대구 6도 △전주 4도 △광주 4도 △부산 7도 △제주 9도다.

낮 최고기온은 △서울 12도 △인천 11도 △춘천 10도 △강릉 5도 △대전 13도 △대구 12도 △전주 13도 △광주 15도 △부산 12도 △제주 11도로 예상된다.

이날 새벽까지 중부지방(강원동해안·산지 제외)과 전라권, 대구·경북내륙, 경남남해안·서부내륙에, 오후까지 그 밖의 경상권과 제주도에, 밤까지 강원동해안·산지에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

전날(2일)부터 이날까지 예상 적설량은 △경기 북부·남동부 2~7㎝ △서울·인천 1㎝ 미만 △강원산지 10~30㎝(많은 곳 40㎝ 이상) △강원내륙·북부 동해안 3~8㎝(많은 곳 강원 북부 내륙 10㎝ 이상) △강원중·남부 동해안 1~3㎝ △충북 북부 1~5㎝ △충북중·남부 1~3㎝ △전북 북동부 1~5㎝ △전남 동부 내륙(지리산 부근) 1㎝ 안팎 △경북 북동 산지 10~20㎝ △경북 북동 내륙 2~7㎝ △경북 서부 내륙 1~5㎝ △경북 북부 동해안, 경남 서부 내륙 1~3㎝이다.

같은 기간 예상 강수량은 △서울·인천·경기, 서해5도 5~10㎜ △강원 동해안·산지 10~50㎜ △강원내륙 5~15㎜ △대전·세종·충남, 충북 5~10㎜ △광주·전남, 전북 5~20㎜ △부산·울산·경남, 경북 동해안·북동 산지 5~30㎜ △대구·경북내륙, 울릉도·독도 5~20㎜ △제주도 5~30㎜이다.

경기 북부·남동부와 강원내륙·산지, 강원 북부 동해안, 경북 북동 내륙·북동 산지를 중심으로는 습하고 무거운 눈이 내리며 대설특보가 발표될 가능성도 있다.

눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지겠고, 눈이 쌓이고 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠으니, 안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 청정한 동풍 유입과 강수 영향으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지