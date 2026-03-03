이 대통령, 오늘 필리핀 국빈 방문…수교 77주년에 정상회담

싱가포르 국빈 방문 일정을 마친 이재명 대통령은 3일 필리핀을 방문해 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담을 한다.

이 대통령은 싱가포르에서의 공식 일정을 마무리한 뒤 곧바로 마닐라로 이동해 국빈 방문 일정을 시작한다.

이번 방문은 양국 수교 77주년이 되는 날에 이뤄져 외교적 의미가 깊다. 필리핀은 한국전쟁 당시 아시아 국가 중 최대 규모로 파병한 전통적 우방국이다.

정부는 이번 정상회담을 계기로 방산과 인프라 그리고 통상 분야에서의 실질적인 협력을 한층 심화할 계획이다. 특히 원전 건설과 조선 산업 및 핵심 광물 공급망 확보와 인공지능 분야 등 미래 첨단 산업 전반에 걸친 협력 기반을 강화하겠다는 방침이다.

이 대통령은 이날 오후 마르코스 대통령과 정상회담을 가진 뒤 국빈 만찬에 참석해 양국의 우호 관계를 재확인한다.

방문 이튿날인 4일에는 양국 경제인들이 참석하는 비즈니스 포럼 등 주요 공식 일정을 소화하며 경제 외교 행보를 이어갈 예정이다.

한편 이 대통령은 싱가포르 국빈 방문 기간 로렌스 웡 총리와의 정상회담을 통해 자유무역협정(FTA) 개선 협상을 시작하기로 합의하고, 공동선언문을 채택했다.

또 인공지능(AI)·원전을 비롯한 첨단 분야의 협력을 강화하기로 하고, 산업은행과 싱가포르 자산운용그룹 세비오라 간 투자파트너십을 체결해 한국 유망 중소기업에 대한 전략적 투자 채널을 확대하는 등 실질적인 경제 협력을 강화하기로 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지