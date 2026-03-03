‘피부과 명의’ 정진호 교수, ‘저속 피부노화 루틴’ 담은 ‘나이 들어 보여서 미치겠어요’ 출간

나이 들어 보여서 미치겠어요/정진호/해냄/1만9000원

거울을 보다 실제 나이보다 늙어 보이는 자신의 모습을 발견하면 속상하지 않은 사람이 있을까. 피부노화는 누구나 겪는 자연스러운 일이지만, 남들보다 빨리 늙는 기분이 든다면 편한 마음으로 받아들이긴 힘들 것이다.

서울대병원 피부과 정진호 명예교수는 이 책에서 피부 노화가 단순히 세월의 흐름 때문이 아니라, 우리가 무심코 반복해 온 잘못된 습관에 의해 가속화될 수 있다고 말한다. 즉, 노화에 의한 피부 처짐, 칙칙함 등은 생활 속 노력으로 충분히 개선 가능하다는 것이다.

전작 ‘가려워서 미치겠어요’를 통해 피부 가려움증 환자의 문제를 다뤄온 그가 이번에는 오랜 연구 결과와 임상 경험을 토대로 피부노화 관리법을 담은 이 책을 출간했다. 피부 건강 관리에 힘쓰는 많은 이들이 궁금해하는 피부노화 관리법을 과학적 근거를 바탕으로 알려준다. 토너부터 크림까지 그 많은 화장품을 다 발라야 하는지, 피부에 좋다는 영양제는 과연 믿어도 되는지 등 과학적인 근거를 바탕으로 믿을 만한 이야기를 들려준다.

4장으로 구성된 이 책은 ‘저속 피부노화 루틴’을 체계적으로 제시한다. 1장에서는 피부에 관해 우리가 알아야 할 기본적인 지식을 다룬다. 이 부분을 먼저 다룬 것은 피부는 어떻게 구성되어 있는지, 각 부분은 어떤 기능을 하는지 등 제대로 된 지식 위에 젊고 건강한 피부를 만드는 노력을 쌓길 바라는 저자의 의도다.

2장은 우리 피부를 늙게 하는 ‘가속 피부노화’의 9가지 원인을 분석한다. 피부는 정확히 어떤 이유로 늙는 걸까? 저자는 원인을 제대로 알고 피하는 단순한 원리가 전부라며, 타고난 유전적 요인뿐 아니라 자외선에 의한 광노화, 열노화, 갱년기, 흡연, 미세먼지 등 일상 속 노화 유발 인자들을 낱낱이 분석한다.

3장은 이 책의 핵심인 ‘저속 피부노화’를 위한 7가지 생활 습관을 담고 있다. 수면, 운동, 식습관 등 누구나 알 법한 주제이지만, 실상은 다른 경우가 많다. 저자는 피부에 관한 오해를 전문가의 시선에서 날카롭게 짚어내며, 노화에 좋은 음식과 화장품도 구체적으로 다룬다.

4장에서는 계절별, 연령별, 피부 타입별 피부 관리 루틴을 제시한다. 비싼 화장품이나 고가의 피부과 시술 없이도 자신만의 피부 관리 루틴을 통해 얼마든지 젊고 건강한 피부를 만들 수 있음을 보여주고 있다.

