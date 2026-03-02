이칠구 포항시장 예비후보, 선거사무소 개소식 성료

이칠구 포항시장 예비후보(전 경북도의원, 국민의힘)는 2일 ‘포항 정치의 품격을 복원하고 협치를 통해 공동 위기 극복을 위한 시민 역량을 모을 것’을 슬로건으로 내걸고 선거 사무소 개소식을 성황리에 가졌다고 밝혔다.

이날 오후 2시 포항 상공회의소 인근 선거사무소에서 열린 개소식에는 비가 내리는 궂은 날씨에도 불구하고 (사)애린복지재단 이대공 이사장, 이성환 전 포항뿌리회장, 박영준 전 지식경제부(현, 산업통상자원부) 차관과 박승대 포항문화원장 등 주최 측 추산 1500여명이 참석했다.

이칠구 포항시장 예비후보 선거 사무소 개소식에서 지지자들이 기념촬영을 하고 있다. 이칠구 캠프 제공

참석자를 대표해 유일하게 축사를 한 박 전 차관은 “오랫동안 알아온 이칠구 후보는 의리와 소신을 지키는 사나이”라면서 “포항의 경제와 지역 정치권을 통합할 최적임자”라고 강조했다.

이 예비후보는 인사말을 통해 “포항은 철강산업을 둘러싼 세계적 통상 환경 변화와 거듭된 재난의 복구, 지방도시문제 해결 등 복합적 위기에도 불구하고 정치와 행정 간 갈등으로 출구를 찾지 못하고 있다”면서 “이제는 단체장의 권한을 지역사회와 공유하고 협치를 통해 위기를 극복해야 할 때”라고 강조했다.

그는 “그동안 JC와 향토청년회 등 사회단체, 시의장 두차례를 비롯 3선 포항시의원, 지진특별위원장과 전국시도의회운영위원장협의회장 등 재선의 경북도의원으로서 풍부한 활동 경험을 통해 갈등을 해소하고 조정하는 협치의 정치를 체득할 수 있었다”며 “이제 포항정치의 품격을 복원해 위기 극복을 위한 시민역량 결집의 구심점이 되겠다”고 역설했다.

이칠구 포항시장 예비후보가 인사말을 하고 있다.

이칠구 예비후보는 이를 실행할 구체적 방안으로서 ‘포항 2·7·9프로젝트’ 공약을 발표해 눈길을 끌었다.

이 예비후보는 “행정과 투자 속도, 성장 체감도 2배 향상 등 성장 가속화를 통해 7대 도시 혁신, 9가지 민생약속이 공약의 핵심”이라며 “취임 즉시 포항시정혁신위원회를 구성해 100대 과제를 선정하고 민·관·산·정 정례 정책협의회를 통해 이를 점검·실행하겠다”고 밝혔다.

이 예비후보는 이어 “이를 통해 시장 취임 후 100일 내 실행의 결과를 구체화하고 1년 안에 시민이 체감할 수 있는 실질적 성과를 이끌어내 공약 이행을 증명하겠다”고 덧붙였다.

박영준 전 지식경제부 차관이 축사를 하고 있다.

한편 포항 흥해읍 출신인 이칠구 예비후보(67)는 운수업과 여행사 대표에 이어 포항시의원(3선, 의장 2회), 경북도의원(2선) 등을 역임했으며, 지난 2월 포항의 범시민사회단체 협의체인 (사)포항지역발전협의회장에 취임했다.

앞서 이 예비후보는 지난달 11일 포항시청에서 포항시장 출마 기자회견에 이어 18일 경북도의원직을 사퇴하고 본격적인 선거전에 뛰어들었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지