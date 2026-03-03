K메이크업 받고 한강 크루즈 GO!

현대백화점이 국내외 여행 관련 플랫폼과 손잡고 서울을 여행하는 외국인 관광객을 대상으로 한 투어패스를 선보인다.



현대백화점은 6일부터 ‘클룩’, ‘케이케이데이’ 등 투어·체험 상품 전문 온라인 플랫폼(OTA)과 협업해 외국인 대상 투어패스인 ‘여의도 패스’와 ‘K뷰티 패스’를 출시한다고 2일 밝혔다. 국내 유통업체가 OTA 플랫폼 안에서 외국인 관광객을 대상으로 관광형 패스를 기획해 선보이는 건 처음이다.



여의도 패스는 방한 외국인을 대상으로 더현대 서울 K메이크업 체험부터 한강 유람선, 여의도 열기구 등을 압축해 경험하도록 설계한 도심 체험 코스다. 더현대 서울 내 맥·헤라·나스 등 뷰티 매장에서 한국식 메이크업을 해주는 ‘K아이돌 퀵 메이크업’ 등을 이용할 수 있고, 유람선과 열기구 체험을 각각 15%, 10% 할인된 가격에 할 수 있다.



K뷰티 패스는 헤어와 메이크업, 사진 촬영을 아우르는 ‘K스타일 완성 코스’다. 더현대 서울을 비롯해 현대백화점 압구정본점·무역센터점·신촌점·판교점·킨텍스점 6개 점포의 헤어 살롱에서 한국식 헤어 스타일링과 메이크업을 10% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

