청년 건강의 최대 적… 男 “경쟁” 女 “차별”

20∼30대 청년들이 직접 경험한 가장 큰 사회적 건강 위험 요인이 성별에 따라 다르게 나타났다. 남성은 과도한 경쟁을, 여성은 성차별을 건강 위협 요인으로 각각 꼽았다.



2일 한국보건사회연구원에 따르면 지난해 5월21일부터 6월11일까지 전국 만 19세 이상∼34세 이하 청년 1000명(남성 520명·여성 480명)을 대상으로 설문한 결과 이같이 확인됐다. 조사는 청년의 건강위험요인을 행동·정신적·물리환경적·사회적·사회경제 정치적 맥락 요인으로 나눠 경험 여부와 위험성 인식에 관해 묻고 분석했다.



‘직접 경험한 사회적 건강위험요인’으로 남성의 42.5%는 ‘과도한 경쟁’을 꼽았다. 이어 경제 수준에 따른 차별(30.2%), 학력 차별(29.2%), 연령차별(24.6%) 순으로 나타났다.



반면 여성은 성차별(42.5%)이 가장 높았고, 과도한 경쟁(38.3%)이 그 다음이었다.



이어 연령차별(34.0%), 학력 차별(33.1%) 순으로 나타났다. 연구진은 “성차별과 연령 차별, 직장 내 괴롭힘 등에서 여성의 응답률이 상대적으로 높았으며 남녀 간 격차 역시 통계적으로 유의미했다”고 분석했다.



실제 경험 여부와 관계없이 남녀 모두 가장 우려하는 사회적 위험으로 ‘직장 내 괴롭힘’(남 66.5%·여 77.9%)을 지목했다. 이어 사회관계 단절(60.2%·65.6%), 과도한 경쟁(57.3%·65.6%)이 뒤를 이었다. 조직 내에서 겪을 수 있는 비인격적 대우를 단절이나 경쟁보다 더 큰 위협으로 인식하고 있는 것이다.



직접 경험한 정신적 건강위험요인은 남녀 모두 외로움(41.7%·55.6%)이 가장 많았고, 소진(번아웃·37.3%·50.6%), 자기 신체 및 외모에 대한 부정적 이미지(33.5%·53.1%) 순으로 집계됐다. 특히 여성은 2명 중 1명꼴로 자기 외모에 대해 부정적인 이미지를 경험했다고 답해 남성보다 외모 관련 심리적 압박이 큰 것으로 분석됐다.

