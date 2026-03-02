보훈부·현대차, 比 ‘6·25 영웅’ 추모시설 정비

국가보훈부가 현대차그룹과 함께 필리핀 국립 영웅묘지 한국전 참전비와 필리핀 한국전 참전 기념관(사진)에 대한 보수 및 환경개선 작업에 나선다고 2일 밝혔다.



필리핀은 아시아에서 첫 번째, 세계 세 번째로 6·25전쟁에 파병을 했다. 필리핀 마닐라에 위치한 참전비와 기념관은 6·25전쟁에 파병된 필리핀 한국 원정군(PEFTOK) 5개 전투대대, 7420명의 병력과 그 가족의 헌신을 기리기 위해 건립된 시설이다.



1967년 건립된 참전비는 2009년 한국·필리핀 수교 60주년을 기념해 국가보훈부 주도로 보수작업이 이뤄졌다. 이번에는 현대차그룹이 국가보훈부와 협력해 새롭게 단장한다. 2012년 건립된 한국전 참전 기념관은 6·25전쟁 당시 기록물과 사료를 전시·보관하는 박물관과 도서실 등으로 구성되어 있다.



국가보훈부와 현대차그룹은 해당 건물을 보수하고 시설에 구비된 가구류 등을 교체할 계획이다. 기념관 활용도를 높이기 위한 리모델링도 검토한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지