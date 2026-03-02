검색

“韓 실질 주택가격 작년 3분기 1.6% 하락”

입력 : 수정 :
송은아 선임기자 sea@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

BIS 상승률 통계 56개국 중 46위

물가 고려한 집값 13분기 연속↓
수도권 중심 급등 ‘착시’ 등 영향

지난해 3분기 물가 상승분을 감안한 한국의 실질 주택 가격이 1.6% 하락했다는 국제기구 통계가 나왔다. 한국의 집값 상승률은 집계 대상 56개국 중 47위를 기록했다.

서울 강남구 트레이드타워에서 바라본 도심 아파트 단지. 뉴스1
서울 강남구 트레이드타워에서 바라본 도심 아파트 단지. 뉴스1

2일 국제결제은행(BIS)과 한국은행 등에 따르면 지난해 3분기 한국의 실질 주거용 부동산 가격은 전년 동기보다 1.6% 내렸다. 한국의 실질 주택가격은 2022년 2분기 3.8% 상승에서 3분기 0.5% 하락으로 돌아선 뒤 지난해 3분기까지 13분기 연속 내림세였다. 실질 주택가격은 물가 상승분을 제거한 집값이다. 이 수치가 내린 것은 부동산 가격보다 물가가 더 올랐다는 의미다.

국내에서 체감하는 집값 흐름과 실질 가격 상승률 사이 괴리가 있는 것은 보통 명목 가격상승분이 발표되는데다, 집값이 수도권 중심으로 급등해 ‘착시’ 현상이 발생하기 때문으로 보인다. 2024년 1월∼2025년 10월 수도권 주택매매가격은 서울(18.2%)을 중심으로 9.5% 상승했으나, 비수도권은 2.0% 하락했다.

지난해 3분기 한국의 실질 주택가격 상승률은 BIS 통계에 포함된 56개국 중 47위로 하위권이었다. 선진국 평균(0.3%)과 세계 평균(-0.7%)보다 낮았다. BIS는 보고서에서 “지난해 3분기 글로벌 실질 주택가격은 전년 동기 대비 0.7% 하락했고, 이는 전 분기(-0.8%)와 유사한 수준”이라며 “명목 주택가격이 2%가량 상승했는데도 실질 가격은 하락했다”고 분석했다.

이 기간 실질 주택가격 상승률 1위는 북마케도니아(19.8%)였다. 헝가리(16.1%), 포르투갈(14.7%), 스페인(9.8%) 등도 최상위권이었다. 중국은 -5.3%로 56개국 중 최하위였고 캐나다(-5.1%), 핀란드(-3.5%), 뉴질랜드(-3.5%) 등도 집값이 내렸다.


송은아 선임기자 sea@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

초아, 확 달라진 비주얼
  • 초아, 확 달라진 비주얼
  • 초코 윤지 '상큼 발랄'
  • 아이브 장원영 '화려한 미모'
  • 정회린 '순백의 여신'