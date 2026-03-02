봄이면 한국 찾는 물범, 집 잃고 벼랑 끝…3월 멸종위기 선정

기후에너지환경부가 봄이면 우리나라 백령도를 찾아오는 물범을 3월 ‘이달의 멸종위기 야생생물’로 선정했다고 2일 밝혔다.
물범은 대체로 회색 또는 황갈색을 띠며 온몸에 털색보다 어두운 색의 점들이 있다. 몸길이는 약 1.4~2m이고 몸무게는 약 80~130㎏이다. 앞머리가 둥글면서 높고, 귓바퀴는 없으며 목은 짧은 편이다. 얼굴의 점무늬 유형을 이용해 개체 구분이 가능하다.
물범은 전 세계적으로 북서태평양, 캄차카 반도, 오호츠크해에서 주로 관찰되며 겨울부터 봄 사이에는 얼음이 있는 수역에서 머물고 늦은 여름부터 가을에는 연안으로 이동한다.
우리나라 대표적인 물범 서식지는 서해안 백령도다. 2024년 기준 약 300개체 이상이 발견되고 있다. 백령도 물범은 겨울철 중국 발해만의 유빙 위에서 번식을 마친 뒤 봄부터 우리나라로 남하해 가을까지 백령도에 머물다 겨울이 되면 다시 번식을 위해 중국 발해만으로 이동한다.
과거에는 모피를 얻기 위한 무분별한 포획이 가장 큰 개체수 감소 요인이었다. 지금은 어구에 의한 혼획, 연안개발과 선박 이동으로 인한 교란 및 서식처 파괴 등이 개체수 감소의 주요 원인으로 꼽힌다. 이에 기후부는 2022년 물범을 멸종위기 야생생물 II급에서 I급으로 등급을 상향한 바 있다.
물범과 같은 멸종위기 야생생물 Ⅰ급을 허가 없이 포획·채취·훼손하거나 죽이는 경우 ‘야생생물 보호 및 관리에 관한 법률’에 따라 5년 이하의 징역 또는 500만원 이상 5000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.
