LG생활건강, ‘국민 풋샴푸’ 압도적 진화… ‘온더바디 발을씻자 2세대’ 출시

LG생활건강은 바디케어 브랜드 온더바디에서 히트상품 ‘코튼풋 발을씻자 풋샴푸(이하 발을씻자)’에 적용된 기술력을 대폭 강화한 리뉴얼 제품을 출시했다고 2일 밝혔다.

2018년 첫 선을 보인 발을씻자는 허리 숙일 필요 없이 스프레이건으로 발에 미세 거품을 분사해 문지르고 헹구어 세정하는 신개념 ‘풋샴푸’ 카테고리를 개척한 제품이다. 편리한 사용성과 강력한 세정력으로 인기를 끌며 최근 누적 판매량이 2500만개를 돌파했다.

LG생활건강 온더바디 코튼풋 발을씻자 풋샴푸. LG생활건강 제공

출시 후 8년 만에 강화된 기술력을 담아 리뉴얼 된 ‘발을씻자 2세대’는 거품의 풍성함과 분사 정확도, 발냄새 소취력 등이 획기적으로 개선됐다.

리뉴얼 제품에는 1세대 제품 대비 더 높은 함량의 베이킹소다 처방이 함유됐으며, 발냄새 소취력이 더욱 강화됐다.

LG생활건강 관계자는 “‘발을씻자를 뛰어넘는 건 오직 발을씻자 뿐’이라는 자세로 고객에게 더 편리하고 건강한 풋케어 경험을 제공할 수 있도록 기능과 성분을 모두 혁신했다”면서 “앞으로도 압도적인 1등 풋샴푸 브랜드로서 고객의 작은 불편함까지 해소하는 차별화된 고객 경험을 제공하겠다”고 말했다.

한편, 발을씻자 ‘올리브영’의 ‘3월 올영픽’ 제품으로 선정됐다. 2세대 발을씻자는 1일부터 진행되는 올영픽 행사에서 만나볼 수 있다. 온더바디는 발을씻자 리뉴얼과 올영픽 선정을 기념해 올리브영 온오프라인 매장에서 할인 등의 혜택을 제공한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지