박군 "故 신격호 롯데 회장 장학금 받으며 학업 이어가"

박군이 남다른 과거사를 공개한다. KBS2 ‘말자쇼’ 제공

2일 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘말자쇼’는 ‘가장(家長)’ 특집으로 꾸며지는 가운데, 이날 공감 게스트로 박군이 출격한다.

앞서, 박군은 “요즘 ‘말자쇼’가 핫하다”며 “좋아하는 프로그램인데, 직접 이렇게 와서 인사드릴 수 있어 올해 최고의 땡을 잡은 것 같다”고 인사했다. 이어 “3년 만의 신곡 ‘땡 잡았다’를 들고 왔다”고 말하자, 김영희와 정범균은 “그렇다고 신곡을 바로 들어볼 수 없다”고 이야기해 박군을 당황하게 했다.

정범균은 박군에게 신곡 ‘땡 잡았다’를 5자로 홍보해 방청객들의 좋은 반응을 이끌어내면 신곡 무대를 할 기회를 주겠다고 말했다. 과연 박군이 홍보 미션을 통과해 신곡 ‘땡 잡았다’를 선보였을지 관심이 쏠린다.

과거 故 신격호 롯데 회장의 장학금을 받으며 학업을 이어갔다고 밝힌 박군. KBS2 ‘말자쇼’ 제공

이어 박군은 고민 해결에도 적극적으로 동참했다. 이날 ‘말자쇼’에는 효자·효녀들의 고민이 연이어 등장하는데, 박군은 故 신격호 롯데 회장 장학금을 받으며 아르바이트와 학업을 병행했던 반전 과거를 공개했다.

특히 박군은 “어머니가 간암인데, 간 이식을 해드리려 했는데 안 받겠다고 하신다”며 “늦기 전에 수술하셨으면 한다”는 한 남성의 고민에 누구보다 공감하는 모습을 보였다.

그는 이른 나이에 어머니를 암으로 떠나보내야 했던 과거를 털어놓으며, 고민 사연자의 어머니에게 영상 편지를 보내기도 했다.

박군이 들려줄 그의 인생 이야기에 시청자들의 관심이 쏠리고 있다.

