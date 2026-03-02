박병훈 경주시장 예비후보, 출판기념회 성료

박병훈 경주시장 예비후보(국민의힘 중앙위원회 상임고문)의 저서 ‘박병훈 다시 경주 앞에 서다 : 간절함이 경주를 바꾼다’ 출판기념회가 지난달 28일 오후 경주 신경주대학교 원석체육관에서 주최측 추산 2500여 명이 참석한 가운데 성황리에 열렸다.

이번 행사는 박 상임고문이 경주에서 나고 자라며 기록해 온 지역에 대한 고민과 미래 정책 비전을 담은 저서를 시민들에게 공식적으로 선보이는 자리로 마련됐다.

박병훈 경주시장 예비후보 저서 ‘박병훈 다시 경주 앞에 서다 : 간절함이 경주를 바꾼다’ 출판기념회가 지난달 28일 오후 경주 신경주대학교 원석체육관에서 열린 가운데 박 후보가 인사말을 하고 있다. 박병훈 제공

이날 행사에는 야권의 핵심 인사들이 대거 축하의 뜻을 전해왔다.

축전은 김문수 전 국민의힘 대통령 후보, 황우여 전 부총리, 김기현 전 당대표, 윤재옥 전 원내대표, 최은석 원내수석대변인, 서동욱 울산남구청장 등이 보내왔다.

영상 축사에는 주호영 국회부의장, 윤상현 의원, 강대식 의원, 박상웅 의원, 김대식 의원, 박강수 마포구청장, 김세연 전 의원, 이진숙 전 방통위원장, 고성국 박사, 김기현 책임당원협의회 상임의장, 손수조 미디어대변인, 가수 한혜진 씨 등이 참여해 행사에 힘을 실었다.

현장 축사는 김경오 (사)경북도의정회 회장과 문선배 동국대학교 총동창회 회장이 무대에 올라 지역 사회에서의 박 고문의 역할을 강조했다.

국민배우 임채무 씨도 참석해 축하 인사를 건넸다. 행사의 진행은 개그맨 김종국 씨가 맡았다.

박 상임고문은 인사말을 통해 이번 저서가 단순한 자서전이 아닌, 경주 시민들의 삶 속에서 길어 올린 기록임을 강조했다.

그는 “경주가 가진 천년의 유산을 어떻게 오늘의 삶과 연결할 것인가에 대한 질문에서 이 책이 시작됐다”며 “건물과 숫자보다 사람의 삶의 질과 존엄이 중심이 되는 도시를 꿈꾼다”고 밝혔다.

특히 저서 ‘박병훈 다시 경주 앞에 서다’에는 상인, 부모, 청년 등 다양한 계층의 목소리가 녹아있으며, 화려한 수사보다는 묵묵한 준비와 꾸준한 실천을 강조하는 박 고문의 철학이 고스란히 담겼다.

박 상임고문은 “오늘 이 자리는 어떤 약속을 드리는 자리가 아니라, 앞으로도 계속 배우고 듣겠다는 다짐의 자리”라며 “경주의 현재가 더 따뜻해지고 미래가 더 단단해지는 도시로 나아가는 길에 시민들과 함께하겠다”고 말했다.

