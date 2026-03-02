박지원 “하메네이 폭사에 김정은 가슴 철렁했겠지만… 자신감 여전할 것”

북한 김정은 국무위원장이 지난 1일 북한 시멘트 생산 본보기 단위인 상원세멘트연합기업소를 방문하여 노동자들을 격려하고 연설했다고 조선중앙통신이 2일 보도했다. 평양 조선중앙통신=연합뉴스

미국의 이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 제거에도 더불어민주당 박지원 의원은 북한 김정은 국무위원장이 여전히 자신감에 가득차 있을 것이라고 2일 짚었다.

박 의원은 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’ 인터뷰 말미 ‘하메네이 폭사를 김정은은 어떤 심경으로 지켜보고 있을 것 같은가’라는 진행자 질문에 “가슴은 철렁했을 것”이라고 답했다.

이어 “그렇지만 김정은 위원장으로서는 ‘북한은 이란과 다르다’ (거나) ‘북한은 이미 핵을 보유하고 있기 때문에 누구도 공격할 수가 없다’는 자신감을 갖고 있을 것”이라고 예상했다.

앞서 미국은 이스라엘과의 전격적인 공습으로 이란 최고 지도자 하메네이를 제거했다.

외신들에 따르면 미국과 이스라엘은 각각 ‘장대한 분노’와 ‘사자의 포효’로 명명한 작전을 지난달 28일(현지시간) 펼치고, 이란의 수도 테헤란을 비롯해 이란 수뇌부가 집결한 시설 세 곳을 동시 폭격했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜에서 하메네이가 폭격에 살해됐다고 공식 확인했고, 이란 당국도 국영방송으로 하메네이의 사망을 확인한 후 40일간의 애도기간을 선언했다.

37년간 이어져 온 하메네이의 철권통치가 하루 아침에 막을 내리면서 전문가들 사이에서는 북한의 정세 판단이 상당히 엄중해질 것이라는 관측이 나온다.

베네수엘라와 달리 핵 능력을 보유한 이란 타격으로 최고지도자를 제거한 미국의 초강경 행보에 트럼프 대통령이 다시 대화를 제의할 경우, 김 위원장의 계산이 복잡해질 수 있다는 이유에서다.

미국의 하메네이 제거는 실존적인 핵 위협 앞에서도 이를 사전 차단하기 위해 가장 최고 단계의 조치도 불사한다는 기조를 북한 앞에서 확인시킨 사례가 됐다.

