지드래곤, '음력설' 언급에 中 누리꾼 반발

지드래곤이 음력설을 '루나 뉴 이어(Lunar New Year)'라고 언급한 뒤 중국 누리꾼들의 비판을 받고 있다.

서경덕 교수는 2일 소셜미디어에서 "세계적인 K팝 스타 지드래곤이 최근 두바이에서 열린 공연에서 '음력설'로 새해 인사를 한 것에 중국 누리꾼들이 큰 반발을 하고 있어 논란이 되고 있다"고 말했다.

지드래곤. 갤럭시 코퍼레이션 제공

그는 "홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난달 17일 아랍에미리트 두바이에서 열린 '크레이지 슈퍼 콘서트'에서 지드래곤이 관객들에게 새해 인사를 '음력설'(Lunar New Year)로 건넨 걸 중국 팬들이 트집을 잡았다고 보도했다"고 했다.

이어 "반면 스페셜 게스트로 참여한 중국 아이돌 차이쉬쿤은 '중국설'(Chinese New Year)로 새해 인사를 건네 논란은 더욱 거세졌다"고 했다.

서 교수는 "중국 누리꾼들의 근거없는 억지 주장은 날로 심해져 가고 있다"며 "왜냐하면 '음력설'은 중국만의 문화가 아닌 아시아권의 문화이기 때문"이라고 지적했다.

또 "특히 중국 누리꾼들은 글로벌 기업 및 스타들의 표현에 더 큰 반발을 해 왔는데, 중국 팬들의 눈치를 안보고 올바른 표현을 한 지드래곤은 진정한 글로벌 스타였다"고 지드래곤을 추켜세웠다.

아울러 "이제부터라도 중국 누리꾼들은 다른 나라의 문화를 먼저 존중할 줄 아는 '글로벌 매너'부터 배워야 할 것"이라고 했다.

이에 누리꾼들은 "역시 내 스타", "(중국인들은) 이제 존중을 배울 때도 되지 않았나", "괜히 슈스(슈퍼스타)가 아니네요" 등의 반응을 보였다.

<뉴시스>

