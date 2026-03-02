인천∼제주 직항 뚫린다…김포 환승 없이 제주로

제주도는 인천공항과 제주공항을 잇는 직항노선 신설 방침을 적극 환영하고, 중앙정부와의 협력을 강화해 나가겠다고 2일 밝혔다.

정부는 지난달 25일 7년 만에 대통령 주재로 확대 개최한 제11차 국가관광전략회의에서 ‘방한관광 대전환 및 지역관광 대도약’을 주제로 주요 관광정책을 심의·확정했다.

제주국제공항 전경.

외국인 관광객의 80%가 서울에 집중되는 현상을 탈피하기 위해 지방 공항의 국제선 노선을 대폭 확대하고, 인천공항 입국자들도 국내선 등을 통해 지방으로 쉽게 이동할 수 있도록 교통편을 확대하는 내용이다.

국가관광전략회의는 관광기본법에 따라 국무총리 산하에 설치된 국가 최고 관광정책 심의·조정 기구다.

이번 회의에서 제주와 직결된 정책은 ‘가기 쉬운 한국, 지역 입국 확장’이다.

외국인 관광객이 인천공항에서 곧바로 지방으로 이동할 수 있도록 인천∼지방공항 직항노선을 단계적으로 신설하는 내용으로, 인천∼지방공항 환승편을 확대한다는 계획이다.

국토교통부는 2분기 제주~인천 국내선 취항을 3분기에는 부산~인천 환승 전용 내항기 증편을 계획하고 있고 수요 파악 후 더 확대할 계획이다. 최근 각 항공사에 제주~인천공항 국내선 취항 수요를 파악했다.

인천∼제주 직항이 개설되면 현재 외국인 관광객이 김포공항을 경유해야 하는 불편이 사라진다. 외국 공항과 제주 간 직항 노선이 새로 늘어나는 것과 맞먹는 접근성 개선 효과가 기대된다.

관광객뿐 아니라 해외여행 시 김포를 거쳐 인천공항을 이용해야 했던 제주도민의 이동권 향상에도 실질적인 도움이 될 전망이다.

제주도는 ‘3000만 외국인이 찾는 한국’이라는 정부 관광 공약에 발맞춰 600만 외국인 관광객 유치를 목표로 내걸고 관련 정책을 적극 추진 중이다.

인천∼제주 직항노선 신설에 대응해 중앙부처 협의를 통한 직항 슬롯(시간당 항공기 이·착륙 횟수) 최대 확보, 인천공항을 활용한 제주 관광 홍보 강화, 노선 이용자 대상 프로모션 전략 수립 등을 준비할 계획이다.

오영훈 지사는 “방한관광 활성화와 지역관광 대도약이라는 정부 정책 기조에 적극 부응하겠다”며 “인천∼제주 직항노선 신설이 제주 관광의 새로운 도약 기회가 될 수 있도록 중앙정부와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.

