[속보] 李 대통령 지지도 ‘긍정’ 평가 57.1%…‘부정’ 평가 38.2% [리얼미터]

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 1일 싱가포르와 필리핀 국빈 방문을 위해 경기 성남 서울공항을 통해 출국하며 인사하고 있다, 성남=뉴스1

이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 57.1%로 집계됐다는 여론조사 결과가 2일 나왔다.

여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 23~27일 전국 18세 이상 남녀 총 2507명을 대상으로 진행해 이날 공개한 조사에서 이 대통령의 국정 수행 지지율 긍정 평가는 57.1%로 나타났다. 부정 평가는 38.2%이며 ‘잘 모름’은 4.7%다. 직전 조사보다 긍정 평가는 1.1%포인트(P) 내렸고, 부정 평가는 1.0%P 상승했다.

지난달 26~27일 전국 18세 이상 1002명 대상으로 진행된 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 47.1%, 국민의힘은 33.8%로 나타났다. 민주당은 전주 대비 1.5%P 떨어진 반면에 국민의힘은 1.2%P 올랐다.

리얼미터는 이 대통령 지지율에 대해 “금융·수출 등 경제 지표 호조에도 불구하고 행정통합 과정의 지역 형평성 논란과 촉법소년 연령 하향 공론화 등 사회적 갈등이 부각되면서 6주 만에 소폭 하락했다”고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지