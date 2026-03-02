샌디에이고 송성문 시범경기 3타수 무안타 삼진 1개…타율 0.167

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스의 내야수 송성문이 시범 경기 3경기 연속 안타에 실패했다.

송성문은 2일 미국 애리조나주 스코츠데일의 스코츠데일 스타디움에서 열린 2026 MLB 시범 경기 샌프란시스코 자이언츠와 원정경기에 5번 타자 2루수로 선발 출전해 3타수 무안타에 삼진 1개를 기록했다. 샌디에이고는 이날 샌프란시스코에 1-9로 크게졌다. 최근 2경기 연속 안타를 쳤던 송성문은 이날 침묵하면서 시범 경기 타율은 0.167(12타수 2안타)로 내려왔다.

송성문은 첫 타석인 1회초 2사 1루에서 지난 시즌 15승 투수이자 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 미국 대표팀 멤버인 우완 로건 웹을 상대했다. 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 4구째 바깥쪽 낮은 코스의 체인지업를 받아쳤지만 유격수 땅볼로 아웃됐다. 4회초 2사 상황에서 나온 두 번째 타석에서는 우완 JT 브루베이커의 시속 151.3㎞ 싱커를 걷어 올렸지만 중견수 앞으로 가면서 범타에 그쳤다.

세 번째 타석이던 6회초엔 2사 1, 3루의 기회를 만났다. 송성문은 우완 트리스탄 벡을 6구까지 승부를 이어갔지만, 결국 시속 153㎞의 바깥쪽 높은 포심패스트볼에 방망이가 돌아가며 삼진으로 물러났다. 이후 6회말 수비에서 닉 솔락과 교체되며 경기를 마쳤다.

