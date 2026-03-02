‘인생은 장항준처럼!’ 장항준, 김용석에 기저귀 2박스 보내...훈훈한 미담

영화 ‘왕과 사는 남자’를 연출한 장항준 감독의 따뜻한 미담이 배우의 글을 통해 알려졌다.

배우 김용석은 지난달 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “‘왕과 사는 남자’ 인생은 장항준처럼”이라며 장항준의 미담을 전했다.

김용석 인스타그램, 뉴시스

김용석은 “작품에서 판한성부사 유귀산 역을 맡은 것만으로도 감사한 일이었지만, 감독에게 개인적으로 고마움을 느낀 순간이 있었다”고 운을 뗐다.

이어 “촬영 도중 감독님과 모니터 장소로 이동하던 중 최근 아이가 태어났다는 소식을 전했고, 이에 장항준 감독이 축하 인사를 건넸다”고.

장항준 감독은 “용석아, 핸드폰 줘 봐. 내 번호를 알려줄 테니 집 주소 알려주면 기저귀를 보내주겠다. 초반에는 기저귀가 많이 필요하다”고 말했다고 전했다.

당시 의상 안쪽 깊숙이 휴대전화가 있어 즉시 꺼내지 못했지만, 말만으로도 충분히 고마웠다고 적었다.

다음 날 장항준은 “용석아, 나 장항준이야. 집 주소하고 아기 쓰는 기저귀 종류 찍어줘”라고 문자를 보내 재차 마음을 썼다. 김용석은 “집으로 기저귀를 두 박스나 보내주셨다”고 인증하며, 촬영 때문에 바쁜 와중 개인 번호를 알아내 연락한 그에게 감사한 마음을 전했다.

이어 그는 배우로 활동하며 겪은 어려움을 털어놨다. 외로움과 가장이 된 뒤의 부담 등이 있었지만 “이해받고 위로받는 기분이다”라며 그 이후 장항준을 응원하게 됐다고 밝혔다. 또한 자신 역시 누군가에게 같은 위로를 건네는 사람이 되고 싶다는 바람도 전했다.

영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행을 기원하며 글은 “인생은 장항준처럼”이라는 말로 마무리했다.

한편 영화 ‘왕과 사는 남자’는 1일 기준 누적 관객 수 800만 명을 넘어섰다. 영화는 숙부에게 배신당해 폐위된 단종이 강원도 영월 청령포로 유배된 뒤 마을 촌장 엄흥도를 만나 겪는 이야기를 담고 있다.

