아침마다 올리브유에 달걀 2알…‘살 살’ 안 녹는다

부엌의 정적을 깨는 건 달걀 껍데기가 톡 부딪히는 소리다. 팬 위에 엑스트라버진 올리브유를 두르고 노른자를 터뜨리지 않은 채 살포시 올린다. 고소한 향이 번지면 잠이 조금은 깬다. “아침에 달걀과 올리브유만 먹어도 살이 녹는다”는 소셜미디어 영상은 직장인들의 아침 풍경을 바꿨다.

프라이팬 위에서 익어가는 달걀 위로 엑스트라버진 올리브유가 둘러지고 있다.

하지만 탄수화물을 줄이고 단백질과 지방으로 하루를 시작하는 이 선택이 체지방을 줄이는 지름길은 아니다. 실제 데이터를 보면 아침을 거르는 사람은 적지 않다.

2일 질병관리청이 발표한 ‘2024년 국민건강통계’에 따르면 우리나라 1세 이상 아침식사 결식률은 35.3%다.

19~29세 청년층의 결식률은 62.1%로 전 연령대 중 가장 높았다. 공복이 길어질 때 ‘간편한 고열량’의 유혹은 더 커진다.

관세청 수출입무역통계에 따르면 올해 상반기 기준 엑스트라버진 올리브유 수입액은 전년 동기 대비 약 15% 증가해 상반기 기준 역대 최대 수준을 기록했다.

살을 빼기 위해 아침은 굶으면서도, 정작 기름 소비에는 관대한 모순적 상황이 연출되고 있음을 보여준다.

◆포만감 만드는 ‘단백질의 과학’

달걀은 접근성이 뛰어난 고단백 식품이다. 큰 달걀 1개에는 단백질 약 6~7g이 들어 있고 열량은 70~80kcal 수준이다.

농촌진흥청 국가표준식품성분표에 따르면 달걀에는 메티오닌·시스틴 등 필수아미노산과 함께 콜린이 약 120~150mg 함유돼 있다. 콜린은 지방 대사 과정에 관여하는 영양소다.

2008년 국제학술지 ‘International Journal of Obesity’에 실린 연구에 따르면 8주간 체중감량 프로그램에 참여한 성인을 비교한 결과, 아침에 달걀을 섭취한 그룹은 베이글을 먹은 그룹보다 하루 총 섭취 열량이 평균 300kcal 이상 낮았다. 질 좋은 단백질이 포만감을 높여 이후 식사량을 줄였다는 해석이 뒤따랐다.



◆“좋은 지방이라도 열량은 무시 못해”

올리브유는 단일불포화지방산인 올레산이 풍부하다. 2013년 뉴잉글랜드의학저널(NEJM)에 발표된 지중해식 식단 연구에서는 엑스트라버진 올리브유를 포함한 식단이 주요 심혈관 사건의 상대 위험을 약 30% 낮춘 것으로 보고됐다.

하지만 건강에 이롭다는 사실이 곧바로 체중 감량 효과를 보장하는 것은 아니다. 결국 열량의 총합이 문제다.

지방은 1g당 9kcal의 열량을 낸다. 올리브유 한 큰술(약 13~14g)은 약 120kcal 안팎이다. 달걀 2개(약 140~160kcal)에 올리브유 2큰술을 더하면 한 끼 열량은 380~400kcal 수준이 된다.

이는 흰쌀밥 한 공기(약 300kcal)를 웃돌며, 300~400kcal대 간편식 도시락과 맞먹는 수치다. 이 열량은 성인 기준 약 1시간 안팎의 빠른 걷기에 해당한다(체중·속도 따라 차이 있음).

“탄수화물을 안 먹었으니 괜찮다”는 안도감으로 기름을 아낌없이 두르는 순간, 다이어트 식단은 순식간에 고열량 식단으로 바뀔 수 있다. 잉여 열량은 혈당 변동과 무관하게 체지방으로 축적된다.

◆지방 연소 스위치는 존재하지 않는다

체중 감량의 핵심은 특정 식재료가 아니라 전체 에너지 균형에 있다. 세계보건기구(WHO) 역시 섭취 열량과 소비 열량의 균형을 기본 원칙으로 제시한다.

몸속 지방을 태우는 마법의 스위치는 존재하지 않는다. 지방 연소는 총열량 섭취, 공복 시간, 신체 활동량 등이 복합적으로 작용한 결과다.

서울의 한 종합병원 가정의학과 교수는 “진료실을 찾는 다이어터 상당수가 ‘착한 지방’의 함정에 빠져 있다”며 “올리브유가 몸에 좋은 것은 분명하지만 특정 식품 하나만으로 살이 빠지는 기전은 없으며, 이를 맹신해 과다 섭취하면 오히려 하루 총열량을 초과해 체중이 늘 수 있다”고 말했다.

달걀 2개와 올리브유 2큰술은 단백질과 단일불포화지방산을 함께 섭취할 수 있는 식단이지만, 체중 감량의 핵심은 특정 식재료가 아니라 전체 에너지 균형에 달려 있다.

결국 달걀과 올리브유는 건강한 영양소를 채우는 선택지일 뿐, 살을 녹이는 기적은 아니다. 값비싼 엑스트라버진 올리브유를 장바구니에 담기 전, 하루에 얼마나 움직이고 얼마나 먹는지부터 계산해야 한다. 프라이팬 위에서 익어가는 달걀프라이는 죄가 없다. 문제는 그 위에 기름을 붓는 우리의 착각이다.

