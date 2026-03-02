이란 공습 중 첫 미군 사망자 발표…“3명 사망·5명 중상”

이란을 상대로 군사작전을 진행 중인 미국이 1일(현지시간) 자국군 사망자 3명이 발생했다고 밝혔다.

美중부사령부, 이란 호위함 격침 발표. 연합뉴스

미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X)에서 “미 동부시간 3월1일 오전 9시30분 기준 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전(대이란 공격 작전)에서 미군 3명이 전사하고 5명이 심각하게 다쳤다”고 전했다. 이는 군사작전 감행 이후 처음으로 공개된 미군 사망자 발표다.

이어 “다른 여러 명은 경미한 파편에 의한 부상과 뇌진탕을 당했으며, 이들은 현재 복귀 절차에 있다”며 “주요 전투 작전은 계속되고 있다”고 했다.

미 중부사령부는 “유족을 존중하는 차원에서 전사한 용사들의 신원을 포함한 추가 정보는 유족에게 통보된 지 24시간 후에 공개할 것”이라고 말했다.

앞서 이란 혁명수비대(IRGC)는 중동 오만만에서 작전 중인 미국의 항공모함 에이브러햄 링컨호에 탄도미사일 4발을 발사, 타격에 성공했다고 밝혔다.

이란 국영 IRNA통신에 따르면 IRGC는 이날 성명을 통해 “‘진정한 약속 4차 작전’의 일환으로 미 해군의 항공모함 USS 에이브러햄 링컨호에 탄도 미사일 4발을 발사했다”고 전했다. IRGC는 “이란 군대의 강력한 공격은 이제 새로운 단계에 진입했다”며 “육지와 바다는 침략 테러리스트들의 무덤이 될 것”이라고 강조했다.

미군 측은 “거짓말”이라고 반박했다. 미 중부사령부는 “링컨함은 타격당하지 않았다”며 “발사된 (이란의) 미사일들은 가까이 오지도 못했다”고 했다.

