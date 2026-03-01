[내일날씨] 3월에 전국 눈·비···강원도엔 40㎝ 폭설

지난달 14일 강원도 인제군 북면 용대리 인공폭포 매바위 인근 소나무에 눈이 쌓여있는 모습. 뉴시스

3월 첫째주 월요일이자 연휴 마지막 날인 2일 전국에 비나 눈이 내리겠다. 강원 산간에는 최대 40㎝의 폭설이 내릴 전망이다.

1일 기상청에 따르면, 이날 밤부터 전남 해안을 시작으로 비가 시작돼 2일 수도권과 강원도, 경북 북동산지, 제주도에, 오전부터 그 밖의 전국 대부분 지역에 비나 눈이 내리겠다.

이번 눈·비는 곳에 따라 3일 오후에서 저녁까지 이어질 전망이다.

3일까지 예상 강수량은 △제주 20~60㎜(산지 최고 80㎜ 이상) △부산·울산·경남·경북동해안 10~30㎜ △강원동해안·산지 10~50㎜ △광주·전남·전북 5~20㎜ △수도권·서해5도·강원내륙·충청·대구·경북내륙·울릉도·독도 5~10㎜ 등이다.

예상 적설량은 △강원산지 10~30㎝(많은 곳 40㎝ 이상) △강원북부동해안 3~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상) △강원내륙·강원중부동해안 3~8㎝ △경기동부·강원남부동해안·충북북부·전북북동부·경북남서내륙·경북북부·경남서부내륙 1~5㎝ △충북중남부 1~3㎝ △서울·경기북서부 1㎝ 미만이다.

기상청은 이번 눈이 습하고 무거운 성질을 띨 것으로 보인다며 눈 무게로 인해 비닐하우스 등 시설물이 붕괴될 수 있어 각별한 대비가 필요하다고 당부했다.

다만, 눈비로 인한 추위 걱정은 없겠다. 3월 첫 주 기온은 한낮 최고기온이 15도 안팎까지 오르며 평년보다 높겠다.

2일 아침 최저기온은 1~9도, 낮 최고기온은 4~13도가 되겠다. 3일은 아침 최저 0~8도, 낮 최고 6~15도 수준을 보이겠다.

2일부터 3일까지 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

남해안과 울산, 제주도에는 바람이 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있다.

한편, 정월대보름인 3일에는 36년 만에 개기월식이 관측될 전망이다. 동풍의 영향으로 구름이 유입되는 동쪽 지역은 관측이 어려울 수 있으나, 그 밖의 지역에서는 맑은 날씨 속에 월식을 볼 수 있겠다.

