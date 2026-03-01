반도체 역대급 호황에… 2월 수출액 29% 껑충

인공지능(AI) 열풍으로 인한 반도체 초호황에 힘입어 지난달 수출액이 전년 동월 대비 29% 상승했다. 설 연휴로 조업일수가 줄어든 상황에서도 2월 기준 역대 최대 실적을 갈아치웠다.

반도체 초호황에 힘입어 지난달 수출액이 전년 동월 대비 29% 상승했다. 게티이미지뱅크

산업통상부가 1일 발표한 ‘2월 수출입 동향’에 따르면, 올해 2월 수출액은 지난해 2월보다 29% 증가한 674억5000만달러로 역대 2월 중 최대 실적을 기록했다. 설 연휴가 끼어 조업일수가 지난해보다 사흘 적었던 만큼 더욱 값진 성과다.



이는 초호황기를 맞아 질주하고 있는 반도체의 힘이다. 지난달 반도체 수출액은 251억6000만달러로 전년 동월 대비 160.8% 급증했다. 월 기준으로 사상 최대치다. 반도체 수출액은 지난해 12월부터 3개월 연속 200억달러를 웃돌았다.



AI 투자 확대에 따른 초과 수요와 맞물린 메모리 가격 급등이 반도체 수출액 폭증에 영향을 미쳤다.

범용 D램 제품인 DDR4 8Gb의 경우 지난해 2월 1.35달러에서 지난달 13달러로 863% 폭등했고, DDR5 16Gb는 3.79달러에서 30달러로 691%나 뛰었다. 같은 기간 낸드 128Gb 가격도 2.29달러에서 12.67달러로 452% 급등했다. 수요와 가격이 동시에 뛰면서 수출액이 폭발적으로 증가한 것이다.



트럼프 대통령의 관세 압박도 한국 반도체의 질주를 막지 못했다. 지난달 반도체 대미 수출액은 128억5000만달러로 역대 2월 중 가장 높은 수치를 기록했다. 엔비디아와 AMD, 구글을 비롯한 미국 빅테크 업체들이 국산 메모리 반도체를 대거 사들인 영향으로 풀이된다.



반도체 외에 컴퓨터와 선박, 무선통신, 바이오 4개 업종의 수출액이 증가했다.



반면, 또 다른 주력 수출 산업인 자동차는 같은 기간 수출액이 48억1000만달러로 20.8% 줄었다. 조업일수 감소 탓에 생산 물량 자체가 줄어든 영향이 컸다. 2월 수입은 7.5% 늘어난 519억4000만달러였다. 이에 2월 무역수지는 155억1000만달러 흑자로 월 기준 최대치를 경신했으며, 13개월 연속 흑자로 집계됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지