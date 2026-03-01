李대통령, 싱가포르·比 방문… AI 등 논의

이재명 대통령이 1일부터 4일까지 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다. 이번 국빈 방문을 통해 두 나라와 인공지능(AI)·원전 등 미래 유망 분야에서의 협력을 강화한다는 계획이다.



이 대통령은 이날 제107주년 3·1절 기념식을 마친 뒤 서울공항을 통해 출국해 싱가포르에 도착했다. 이날부터 3일까지 싱가포르를 국빈 방문하는 이 대통령은 2일 로런스 웡 총리와 정상회담 및 친교 오찬, 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담 및 국빈 만찬 등 일정을 가질 예정이다.

싱가포르와 필리핀을 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 성남 서울공항 공군1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

방문 기간 이 대통령은 양국이 공동으로 개최하는 AI 분야 경제 교류를 위한 회의인 ‘AI 커넥트 서밋’에도 참석해 양국의 미래 리더 및 관련 분야 종사자들과 대화를 나눌 계획이다.



강유정 청와대 대변인은 사전 브리핑에서 “싱가포르는 역내 자유무역 질서를 선도하는 교통, 물류 및 금융의 허브”라며 “양국은 격상된 관계에 걸맞게 통상·투자·인프라 등 기존 협력을 한층 공고히 하는 한편, AI·원전 등 미래 유망 분야로 협력의 외연을 확대할 것”이라고 설명했다. 앞서 양국은 지난해 수교 50주년을 맞아 전략적 동반자 관계를 수립한 바 있다.



이 대통령은 싱가포르에서의 일정을 마친 뒤 3일에 필리핀 마닐라로 이동해 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈 만찬을 갖고 비즈니스 포럼 등 일정을 소화한다. 강 대변인은 “필리핀은 우리나라가 동남아시아에서 최초로 수교하고, 아시아 국가 가운데 최초이자 최대 규모로 한국전쟁에 파병한 전통적 우방국”이라며 “특히 한·필리핀 정상회담이 개최되는 3월3일은 수교 77주년이 되는 뜻깊은 날”이라고 전했다.



양국은 이번 방문을 계기로 방산·인프라·통상 등 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고, 원전·조선·핵심광물·AI 등 미래 유망 분야에서 협력의 기반을 강화해 나갈 방침이다.

