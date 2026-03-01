법원 내부 ‘부글부글’… 여권은 조희대 사퇴 압박 공세

대법관 수를 현재 14명에서 26명으로 늘리는 대법관증원법을 비롯한 ‘사법 3법’이 국회를 통과하면서 상고심 구조에도 대대적인 변화가 불가피해졌다. 대법관 전원이 참여하는 전원합의체 심리 형해화와 함께 사실심 약화를 우려하는 목소리가 만만치 않다. 공포 후 바로 시행되는 재판소원법과 관련한 절차 규정도 전무한 상태라 실무상 혼란을 우려하는 목소리가 상당하다. 일선 판사들 사이에선 법왜곡죄 도입에 대해 “누가 사건을 신속히 처리하기 위해 굳이 애쓰며 일하겠느냐”는 자조 섞인 한탄이 나온다. 사법행정을 총괄하는 박영재 법원행정처장(대법관)의 사의 표명에도 불구하고 더불어민주당은 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추안 발의를 거론하며 사퇴를 압박하고 나섰다.

박영재 법원행정처장(대법관)이 지난달 25일 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의를 주재하고 있다.연합뉴스

1일 법조계에 따르면 대법원은 이달 12~13일 전국 법원장 간담회에서 사법 3법 통과와 관련한 후속 대응 방안 등 관련 논의를 진행할 예정이다.대법원은 그간 사법 3법 모두 사법체계에 큰 변화를 가져올 것이 예상되는 만큼 충분한 공론화 및 숙의 과정이 필요하다는 의견을 수차례 국회에 냈다.



그러나 법왜곡죄 처리에 이어 재판소원법이 국회 본회의 표결을 앞두자 사법행정 책임자인 박 처장은 지난달 27일 조 대법원장에게 사의를 표명했다. 박 처장은 기자단에 보낸 입장문에서 “제가 물러나는 것이 국민과 사법부를 위해 도움이 될 것으로 보아 처장직을 내려놓게 됐다”는 입장을 밝혔다. 박 처장이 지난달 16일 처장직에 임명된 지 40여일 만이다. 그러나 이날 여권에선 “대법원장도 사퇴하라”는 압박이 나왔다.



사법 3법 통과로 이재명 대통령은 앞으로 임기 내 전체 대법관 26명 가운데 22명을 임명하게 된다. 법조계 안팎에선 대법원의 ‘보수·진보 경합’ 구도를 진보 우위로 바꿔 이 대통령과 정부 여당의 ‘사법 리스크’를 덜어내려는 것 아니냐는 해석이 나온다.



국회가 재판소원 도입에 따른 소송 절차 규정도 마련하지 않고 이 법을 공포한 날부터 바로 시행하도록 한 점에 대한 비판도 쏟아지고 있다. 일선의 한 부장판사는 “헌법재판소가 재판소원 심리 과정에서 법원에 확정기록 열람 등사를 오는 건지, 전자기록을 USB에 담아가는 건지 절차 규정이 전무하다”면서 “재판소원으로 판결이 취소되면 사건번호는 어떻게 붙일 것인지, 이걸 재심으로 봐야 할지 말지 실무상 큰 혼란이 예상된다”고 말했다.



법왜곡죄 도입을 두고도 강한 반발이 나온다. 가뜩이나 형사재판 업무를 기피하는 법관이 늘고 있는 상황에서 법왜곡죄 시행이 기름을 부었다는 것이다. 수도권의 한 부장판사는 “판사들이 정치·사회적 관심도가 높거나 논쟁의 여지가 있는 큰 형사사건을 앞으로 더욱더 서로 맡지 않으려 할 것”이라며 “여론을 거스르는 판결을 하면 고소·고발을 당할 수 있으니 용기를 내 양심적인 판결을 하려는 판사도 찾기 어렵게 될 것”이라고 했다. 그는 “무난하고 안전지향적 판결을 하려는 경향이 강해질 것이고, 이는 국민들의 기본권 보장과 멀어지는 결과를 낳을 것”이라고 덧붙였다.

