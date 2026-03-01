李대통령 집도 매물로… 부동산 시장 매수자 우위 구도 재편

이재명 대통령이 경기 성남 분당구 자택까지 매물로 내놓으며 집값 잡기에 총력을 기울이는 가운데 한동안 매도자가 ‘갑’이던 시장도 매수자에게 유리해지는 분위기다. 매물이 늘고 가격 하락을 기대하는 수요자들의 관망세가 계속되며 매수자 우위로 재편되고 있는 것이다.



1일 KB부동산에 따르면 지난달 23일 기준 서울의 매수우위지수는 73.4로 1월26일(99.3) 이후 3주 연속 하락 폭이 커졌다. 매수우위지수(0∼200)는 100을 초과할수록 매수자가 많고, 100을 하회할수록 매도자가 많다는 의미다.

급매물 정부의 집값 잡기 총력전에 서울 아파트값 상승세가 위축되고 가격을 크게 낮춘 급매물도 잇따르고 있다. 사진은 1일 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 연합뉴스

서울 아파트값이 가파르게 오르며 매도자 우위였던 시장 분위기가 변화한 것은 정부가 부동산 시장 안정화에 강한 드라이브를 걸고 있기 때문이다. 특히 5월9일 양도소득세 중과가 종료되는 다주택자는 물론 고가 1주택 보유자들도 6월 지방선거 이후 보유세 개편 논의가 본격화할 것이라는 전망에 부담을 느끼는 분위기다.



이런 상황에서 고가 주택이 많은 강남 3구(강남·서초·송파)를 중심으로 매물 출회가 본격화하고 있다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 매매 매물은 지난달 28일 기준 7만2049건으로 1개월 전보다 26.1% 증가했다. 그중 2만2956건(31.9%)이 강남 3구에서 나왔다.

강남권에서는 호가를 낮춘 매물이 계속 등장하고 있다. 강남구 개포동 디에이치퍼스티어아이파크는 전용 84㎡ 4층이 지난달 14일 39억3500만원에 거래됐지만 최근 중층 매물이 4억원 이상 낮은 35억원에 급매로 나왔다. 해당 물건은 전세 임차인을 둔 다주택자가 급히 매도하고자 내놓은 것으로 알려졌다. 서초구 반포동 래미안원베일리 전용 84㎡도 19층이 지난 1월 60억8000만원에 팔렸지만 최근 들어 55억2000만원까지 호가가 낮아진 중층 매물이 나타났다.



실제 한국부동산원의 2월 넷째 주 아파트 가격 동향에 따르면 강남 3구와 용산구 아파트값은 약 2년 만에 일제히 하락했다. 이런 상황에서 이 대통령이 집을 내놓은 것은 아파트 가격이 고점을 찍었을 수 있다는 메시지를 줄 수 있다는 해석이 나온다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “지난해 집값 상승이 크지 않았던 서울 외곽까지 퍼지긴 어렵겠지만, 한강벨트 등 가격이 크게 오른 지역들로 가격 조정이 확산될 수 있다”고 설명했다.



앞서 이 대통령은 부인 김혜경 여사와 공동명의로 보유한 분당구 아파트를 지난달 27일 매물로 내놨다. 강유정 청와대 대변인은 “이 대통령은 거주 목적의 1주택 소유자였으나, 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 내놓은 것”이라며 “해당 아파트의 전년 실거래가 및 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놨다”고 밝혔다. 이 대통령은 해당 아파트를 29억원에 내놓은 것으로 알려졌다. 청와대 관계자는 “이 대통령은 집을 매도하고 대신 ETF(상장지수펀드) 등 금융 투자를 하는 것이 유리하다고 판단한 것”이라고 전했다. 이런 움직임은 부동산에 몰린 자금을 금융시장으로 이동시키는 ‘머니무브’를 이어가겠다는 정부의 방향성과 일치한다.



정부가 다주택자 양도세 중과 이후에도 보유세 강화, 비거주 1주택자 장기보유특별공제(장특공제) 축소 등 추가 세제 카드를 꺼낼 것이란 전망도 집값 향방의 변수로 작용할 수 있을 것으로 보인다. 세금 부담을 피하기 위한 고령의 고가 1주택자 등이 기존 주택을 처분할 수 있다는 것이다. 박원갑 KB국민은행 수석전문위원은 “급매물이 계속 나오며 당분간 매수자 우위 국면이 계속되고, 단계적으로 조정 장세가 본격화하는 양상”이라라며 “정부가 여러 정책 수단을 동원할 것으로 예상되는 만큼 5월9일 이후 당장 매물 절벽이 나타나지는 않을 것으로 보인다”고 말했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

한편, 이 대통령의 자택 매도 결정에 더불어민주당은 주택 6채를 보유한 국민의힘 장동혁 대표에 대한 공세 수위를 높였다. 장 대표가 ‘이재명 대통령이 집을 팔면 나도 팔겠다’는 취지로 말한 것을 겨냥한 것이다. 장 대표는 6채 중 사용하지 않는 서울 여의도 오피스텔 1채를 매물로 내놓았지만 팔리지 않고 있는 것으로 알려졌다. 백승아 민주당 원내대변인은 “장 대표는 스스로 ‘대통령이 팔면 나도 팔겠다’고 공언했다”며 “이제 와서 가족 거주 등을 이유로 처분이 어렵다고 항변하는 것은 비겁한 변명에 불과하다”고 비판했다.

