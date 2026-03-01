[사설] 미국의 이란 하메네이 제거… 경제 충격 대비에 만전을

FILE PHOTO: Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks during a televised speech in Tehran, Iran, September 23, 2025. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo/2026-03-01 09:07:25/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

미국과 이스라엘이 지난달 28일(현지시간) 이란을 공습해 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 제거한 데 이어 공세를 늦추지 않고 있다. 이란도 즉각 보복에 나서 이스라엘과 중동 곳곳의 미군 거점을 타격하는 등 중동 정세는 ‘시계 제로’ 양상이다. 그동안 무력행사에 미온적이었던 도널드 트럼프 미국 대통령의 전격적인 전쟁 개시에 전 세계는 경제와 안보 후폭풍을 우려하고 있다. 트럼프 대통령이 하메네이의 사망을 알리면서 이란 군·경에 “죽음만 얻게 될 것”이라며 투항을 종용했으나, 정예군 이슬람혁명수비대가 “역대 최대 규모의 보복 작전” 운운하는 등 저항 의지를 꺾지 않고 있다. 이란 국민을 향한 트럼프의 ‘정부 접수’ 촉구에도 정권 교체 가능성은 작다는 게 대체적인 관측이다. 장기전 양상이 되면 세계 경제에 미칠 파장은 더 커진다.



이란은 예상대로 국제 원유·해상 운송의 주요 통로인 호르무즈 해협의 봉쇄를 선언했다. 우리나라는 작년 기준 중동산 원유 의존도가 69.1%에 달하고, 이 중 95% 이상이 호르무즈 해협을 경유했다. 7개월분의 비축유와 비축 의무량을 웃도는 액화천연가스(LNG) 재고를 보유한 만큼 당장 수급엔 문제가 없다는 게 정부의 설명이다. 대중동 수출 비중은 지난해 기준 3%에 불과하고 주요 컨테이너 화물선사가 아프리카 희망봉을 우회하고 있다. 우리에겐 이번 사태의 영향이 제한적일 것이라는 전망의 근거들이다.



다만 전쟁이 장기화하면 재고가 줄어드는 가운데 국제 유가가 급등하면서 수급 위기로 번질 수 있다. 경제연구기관 블룸버그 인텔리전스는 현재 배럴당 70달러선인 브렌트유가 단기적으로 80달러, 갈등이 주변국으로 확산 시 100달러까지 치솟을 것으로 분석했다. 120∼130달러를 넘어설 것으로 추산한 기관도 있다. 대체 경로를 점검하는 한편 즉시 도입할 수 있는 물량 확보에 나서야 한다. 공급선 다변화도 검토해야 할 것이다. 1400원대인 원·달러 환율까지 들썩인다면 엎친 데 덮친 격이다. 주식을 비롯한 금융시장 충격에도 대비해 100조원 규모의 시장안정 프로그램 등을 즉각 시행할 수 있도록 준비해야 한다.



무엇보다 현지 교민과 중동에 파견된 기업인의 안전 확보가 급선무다. 아직은 피해 사례가 나오지 않았다고 하나, 안심은 이르다. 중동 지역에는 이란 외에도 이라크와 아랍에미리트, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 이스라엘 등지에 전자와 건설, 방산 분야 기업이 진출해 있다. 재외국민의 안전에 만전을 기하길 바란다.

