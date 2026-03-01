마두로 이어 하메네이까지 본 김정은… ‘핵무력’ 더 키우나 [이란 하메네이 사망]

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동에서 ‘힘에 의한 현상 변경’을 현실화하면서 그 여파가 한반도 정세에까지 영향을 미칠지 주목된다. 반미 성향의 니콜라스 마두로 베네수엘라 전 대통령의 체포, 압송에 이어 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 제거되는 걸 보면서 김정은 북한 국무위원장이 미국과의 대화에 나서기보다는 ‘핵무력 강화’와 ‘전략적 관망’을 택하게 하는 요인으로 작용할 수 있다는 분석이 나온다.



이란과 전통적 우방인 북한은 아직까지 하메네이 사망과 관련한 공식 반응을 내놓지 않고 있다. 지난 1월 마두로 전 대통령 체포 때에는 만 하루 후 외무성 대변인의 기자와 문답 형식으로 “지금까지 국제사회가 오랫동안 수없이 목격해온 미국의 불량배적이며 야수적인 본성을 다시 한번 뚜렷이 확인했다”고 미국을 강하게 비난했다. 마두로 전 대통령 축출에 이어 두 달 만에 이란 최고지도자의 죽음을 지켜보게 된 김 위원장 입장에선 미국에 대한 대응의 강도, 타이밍을 둘러싼 전략적 계산이 불가피하다.

김정은 북한 국무위원장. 평양 조선중앙통신=연합뉴스

다만 북한은 핵 보복 능력을 갖춘 국가라는 점에서 베네수엘라·이란과는 전략 환경이 다르다. 핵보유국임을 천명해 온 북한으로선 이번 사태를 체제 안전을 위한 핵 능력 강화의 명분으로 삼는 등 기존 기조를 더욱 공고히 할 가능성이 크다는 관측이 나온다. 김 위원장은 지난달 제9차 노동당 대회 사업총화 보고에서 “연차별로 국가핵무력을 강화할 전망적 계획을 가지고 있으며 핵무기 수를 늘리고 핵 운용 수단과 활용 공간을 확장하기 위한 사업에 전력할 것”이라며 핵 능력 고도화 방침을 분명히 했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이달 31일 중국 베이징을 방문해 시진핑 국가주석과 회담하는 것을 계기로 북·미 대화 가능성이 꾸준히 거론돼 온 상황에서 미국의 이란 공습은 북한이 핵보유국 지위를 공고히 하는 데 집중하도록 하면서 대화 여지를 좁힐 수 있다는 분석이다. 김재천 서강대 국제대학원 교수는 1일 세계일보와의 통화에서 “북한은 미국과 협상보다는 북·중·러-한·미·일 신냉전 구도에서 자기 진영끼리의 결속을 강화해 전략적 이익을 취하겠다는 결단을 내렸고, 자신감도 있다”며 “미·중 정상이 메인이 되는 이벤트에 굳이 들러리처럼 나설 이유는 없어 보인다”고 평가했다.



미국은 대화 재개에 적극적인 모습을 보이고 있다. 백악관은 북한이 당대회에서 미국과 대화 가능성을 시사한 데 대해 “미국의 대북정책은 변함이 없다”면서도 “트럼프 대통령은 여전히 어떤 전제조건 없이 김 위원장과 대화하는 데 열려 있다”고 했다.



김 교수는 “트럼프 대통령도 군사개입으로 북한 문제를 해결할 수 없다는 점을 잘 알고 있을 것”이라며 “실질적인 비핵화 성과보다 ‘한반도 평화를 구현하는 지도자’임을 연출하는 데 관심이 많은 트럼프 대통령이 김 위원장보다 더 북·미 대화를 원하고 있는 상황”이라고 설명했다.

