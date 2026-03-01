체제 전환 노린 美… 이란 민심은 “기뻐서 눈물” “美 못 믿어” [이란 하메네이 사망]

미국 도널드 트럼프 행정부와 이스라엘이 지난달 26일(현지시간) 이란을 전격 타격하며 이란과 중동 정세는 한 치 앞을 가늠할 수 없는 안갯속으로 들어갔다. 미·이스라엘의 공습에 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 피살당하며 이란 정권의 붕괴 가능성도 생겼지만, 미국의 바람과 다른 흐름으로 이어질 변수가 너무나 많아 중동 지역 정세를 섣불리 단정할 수 없는 상황이다. 우크라이나전, 가자지구 전쟁으로 흔들린 글로벌 안보는 추가 위험 요인을 마주하게 됐다.

둘로 나뉜 국민들 1일(현지시간) 이란 정부가 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자의 사망을 공식 확인한 가운데, 같은날 이란 수도 테헤란 엔겔라브 광장에 모인 시민들이 슬퍼하고 있다. 오른쪽 사진은 지난달 28일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 이란계 미국 거주민들이 이란 신정체제에 반대하는 집회를 열고 구호를 외치는 모습. 테헤란·로스앤젤레스=EPA·로이터연합뉴스

미국과 이스라엘은 이번 작전에서 강하고 신속하게 이란을 타격해 지도부 등을 제거하고, 이후 오랜 경제난 등으로 불만이 쌓인 국민들이 들고 일어나 자연스럽게 내부의 붕괴가 일어나도록 유도하는 전략을 짠 것으로 보인다. 이를 위해 트럼프 대통령은 공습 시작 이후 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 동영상 연설에서 “주요 군사작전을 시작했다”면서 “우리가 (공격을) 끝내면 당신들의 정부를 접수하라. 그건 당신들이 차지할 것”이라고 밝혔다. 군사시설 대신 하메네이를 비롯해 민간의 반감이 큰 지도자 제거에 우선 나선 것도 이런 내부 붕괴 시나리오를 위한 사전 작업일 가능성이 크다.



미국은 과거 베트남과 아프가니스탄, 이라크 등 여러 국가와 전쟁에서 초반 압도적 화력으로 상대 핵심 전력을 제압하고도 게릴라전 등에 휘말려 어려움을 겪은 바 있기에 이란 내부의 저항은 트럼프 행정부로서도 너무나 절실하다. 이란은 9000만명을 훌쩍 넘는 인구와 세계 17위의 영토를 갖춘 거대 국가라 만약 장기 저항 태세로 이어질 경우 미국의 부담은 만만치 않다.



만약 이란이 친서방 민주주의 체제로 전환한다면 중동을 ‘화약고’로 만들어온 이스라엘과 이란 간의 갈등이 해소될 수 있다. 이스라엘과 주변 무슬림 국가들 간의 공존 가능성도 커진다.

결국, 하메네이 피살 이후 이란의 민심 향배가 향후 이 지역 정세 흐름을 결정할 중요한 키포인트가 될 수밖에 없다. 불과 한 달 전까지도 신정체제에 저항하는 대규모 시위가 전국적으로 벌어진 만큼 이번 공습이 만들 변화에 대한 환영 반응은 상당수 포착된다. 미국 월스트리트저널(WSJ)은 수도 테헤란에 공습이 시작되자 시민들이 앞다투어 식료품점으로 달려가 식량과 물을 비축하는 등 공포에 질린 모습을 보여줬다면서도, 하메네이 사망 가능성이 있다는 소식에 많은 이들이 기뻐했다고 전했다. 지난 1월 대규모 시위에 참여했던 한 시민은 “독재자가 사라졌다는 소식에 기뻐서 울 정도”라고 표현했으며, SNS에 공유된 영상에서는 하메네이 사망 소식에 큰 휘파람 소리와 환호성이 계속 들렸고 폭죽이 터지는 모습도 담겼다.



1월 이란 내 반정부 시위 국면부터 지속해서 주목을 받아온 레자 팔레비 전 이란 왕세자는 이날 하메네이 축출을 환영하며 트럼프 대통령과 우호를 강조했다. 미국에 망명 중인 팔레비 전 왕세자는 엑스(X)에 “그(하메네이)의 죽음으로 이슬람공화국은 사실상 끝났으며 곧 역사의 쓰레기통으로 들어갈 것”이라며 “트럼프 대통령 덕분에 이란의 자유가 눈앞에 왔다”고 칭송했다.



다만, 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 이란 정권의 붕괴를 바라면서도 전쟁에 따른 인명피해를 두려워해 외세의 개입에 반대하는 목소리도 상당하다고 WSJ는 짚었다. 한 여성 영화인은 지난해 6월 이스라엘과 12일 전쟁으로 트라우마를 겪고 있다면서 “사람들이 ‘미국은 사람들을 해치진 않을 거야’라고 하지만 난 못 믿겠다”고 밝히기도 했다. 외세에 대한 불안이 ‘페르시아 제국의 후예’라는 자부심을 기반으로 한 이란의 민족주의 정서와 연결될 경우 미국이 전혀 원하지 않았던 방향으로 상황이 흘러갈 여지도 충분하다.

미·이스라엘의 공습에 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자. 로이터연합뉴스

하메네이 피살 이후 이란 신정체제가 완전히 붕괴할지 자체도 미지수다. 후계자로의 권력 인계가 순조롭게 이어질 경우 신정체제의 특성상 이란 정권이 안정을 찾을 가능성도 배제할 수 없다.



심지어 미 정보당국도 이란 붕괴보다 안정 가능성이 더 크다고 보고 있는 것으로 알려졌다. 미국 뉴욕타임스(NYT)는 지난달 28일 정보당국 관계자들을 인용해 이란 정부가 하메네이 사망 이후 완전히 뒤집히는 시나리오는 사실상 불가능한 것으로 보인다고 전했다. 정부 관계자들은 하메네이 사망 이후 오히려 이란 강경 보수파가 집권할 가능성이 크고, 이란의 핵무장과 관련된 불확실성이 커진다고 예측했다. 신정체제가 붕괴할 경우 이란의 혼란을 수습할 구심점을 찾을 수 있느냐도 문제다. 사담 후세인 정권 붕괴 이후 이라크처럼 자칫 권력 공백이 길어질 경우 오히려 혼란이 확대될 수 있다.



알렉스 마다지안 디펜스프라이오리티스 선임연구원은 미 안보전문지 내셔널인터레스트에 이란 인구의 민족 구성이 중동에서도 손꼽힐 만큼 다양하다는 점과 정치 분열이 심하다는 점을 이란 민주화 추진이 어려운 이유로 짚었다. 그는 “독재 정권에 대한 대중의 불만이 꼭 정권 전복과 자유민주주의 정부로의 교체로 이어지지 않는다는 ‘아랍의 봄’의 교훈을 많은 사람이 잊어버린 것 같다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지