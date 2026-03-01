중동발 위기에… 정부, 합동 비상대응반 가동 [이란 하메네이 사망]

이재명 대통령은 1일 미국과 이스라엘의 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망하며 불안정해진 중동 정세와 관련해 관계 부처에 비상대응 체제 유지를 지시했다.

이재명 대통령이 중동 정세 급변에 대비해 정부에 비상 대응 유지와 재외국민 안전 관리를 당부했다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 싱가포르·필리핀 순방을 떠나며 “순방 기간 중 국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하고 중동 상황 및 경제에 대한 영향 등에 대해 정부 대처 상황을 수시 보고하라”고 지시했다고 강유정 청와대 대변인은 밝혔다. 이 대통령은 특히 재외국민 안전에 만전을 기할 것을 지시했다.



청와대 국가안보실도 전날 오후 긴급 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 개최했다. 회의에서는 이란 및 중동 정세를 평가하고 재외국민들의 안전 상황과 관련 부처 대응 조치 및 향후 계획 등을 점검한 것으로 전해졌다. 국가안보실은 “사태 장기화 가능성도 염두에 두고 향후 상황을 예의주시하며 대비해 나가기로 했다”고 밝혔다.



외교부는 전날 기준 이란과 이스라엘 내 우리 국민 피해가 접수·파악된 것은 없다고 밝혔다. 외교부는 재외국민보호대책반을 가동, 김진아 2차관 주재로 주이란대사관, 주이스라엘대사관 등과 함께 본부-공관 합동 상황점검회의를 개최해 현 상황을 평가하고 교민 안전대책을 점검했다.

