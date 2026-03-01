전현무 "나 때문에 아나운서 댄스 금지령 생겨"

전현무가 자신 때문에 'KBS 아나운서 댄스 금지령'이 생겼다고 밝혔다. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

방송인 전현무가 자신 때문에 ‘KBS 아나운서 댄스 금지령’이 생겼다고 밝혔다.

1일 방송되는 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 전현무가 “나 때문에 KBS 아나운서 춤 금지령 생겼다”라고 고백해 그 배경에 관심이 집중됐다.

전현무는 “예능 프로그램에 출연해 막춤을 췄는데 ‘아나운서 품위손상’을 이유로 ‘전현무 포함 모든 아나운서는 어떤 프로그램에 나가서도 절대 춤을 출 수 없다’고 댄스 금지령이 내려왔다”고 밝혔다.

전현무의 춤사위. KBS '사당귀' 제공

그의 파격적인 춤사위로 아나운서의 품위 기준이 생겼음을 고백해 모두에게 웃음을 안긴 한편, 아나운서 댄스 금지령의 시작점인 전현무의 댄스 영상이 공개되자 스튜디오에서는 폭소가 터졌다.

박명수는 “내가 현무 때문에 미치겠다”라고 웃음을 멈추지 못하고, 엄지인은 “저러니까 경위서를 쓴 거다”라며 전현무의 춤사위에 두 눈을 질끈 감았다.

그런가 하면 전현무는 역사적 순간을 함께한 이동훈 PD를 발견하고는 환한 미소를 터뜨렸다.

전현무는 10여년 전 이동훈 PD와 함께한 ‘전무후무 전현무쇼’에 대해 “전현무쇼는 시대를 너무 앞서 갔다”며 “지금 하면 성공할 것”이라고 너스레를 떨기도 했다.

'전현무쇼2'의 론칭 제안에 대한 이야기를 듣고 자극받은 박명수. KBS '사당귀' 제공

촬영 당시 비하인드 스토리를 대방출하며 ‘전무후무 전현무쇼’에 대한 애정을 드러낸 전현무는 “전무후무 전현무쇼2 제작해 볼까?”라고 제안해 이동훈 PD의 동공지진을 유발했다.

이에 전현무의 ‘전현무쇼2’ 론칭 제안에 자극받은 박명수는 “무한도전에서 ‘거성쇼’를 했다가 안됐지만 이제는 가능하다”라며 “깔끔하게 ‘박명수쇼’로 가자”라며 과거를 딛고 일어선 이 시대의 예능인으로 자신을 어필해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편, 전현무가 시작한 아나운서 품위 기준의 진실은 ‘사당귀’ 본 방송을 통해 공개된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지