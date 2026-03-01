검색

전국 곳곳 눈·비… 강원 최고 40㎝ 대설

김승환 기자 hwan@segye.com

경북 5~10㎝·서울 1㎝ 미만 예보
대부분 ‘습설’… 시설물 피해 주의

3·1절 연휴 마지막 날인 2일 전국에 눈비가 오겠다. 강원 지역에는 산지 중심으로 많은 눈이 내려 최고 40㎝ 이상 쌓이는 곳도 있겠다.

연휴 마지막 날인 2일 전국에 눈비가 오겠다.  뉴시스
1일 기상청에 따르면 제주 남쪽 해상으로 저기압이 지나가고 북서쪽에서 기압골이 다가와 우리나라를 통과하면서 2∼3일 전국에 비가 내리겠다.

2일 강원동해안·강원산지·경북북동산지·경북북부동해안·제주에 눈비가 이어지는 가운데 새벽 호남, 오전 나머지 전국으로 강수 구역이 확대되겠다. 이후 전북동부는 3일 새벽까지, 제주는 같은 날 오전, 강원과 영남은 오후까지 강수가 계속되겠다.

이번 눈비는 강원산지·동해안과 제주에 집중되겠다.

예상 적설량은 강원산지 10~30㎝(최고 40㎝ 이상), 경북북동산지 5~10㎝, 강원북부동해안 3~10㎝(최고 15㎝ 이상), 강원내륙와 강원중부동해안 3~8㎝, 경기동부·강원남부동해안·충북북부·전북북동부·경북남서내륙·경북북부(북동산지 제외)·경남서부내륙 1~5㎝, 충북중부와 충북남부 1~3㎝, 서울과 경기북서부 1㎝ 미만이다.

기상청은 이번에 내리는 눈이 습기를 머금어 무거운 ‘습설’이 되겠다고 전망했다. 비닐하우스 등 시설물이 위에 쌓인 눈 무게를 버티지 못하고 무너지는 등 피해가 발생할 수 있으니 대비할 필요가 있겠다.


