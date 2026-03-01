소녀시대 총출동 티파니♥변요한 웨딩화보…알고보니 AI 이미지

배우 변요한과 소녀시대 티파니 영의 웨딩 사진이 공개됐으나 인공지능(AI)으로 만든 이미지로 확인됐다.

변요한 소속사 팀호프 측은 1일 "현재 온라인에 퍼지고 있는 웨딩 사진은 촬영한 적이 없다”고 밝혔다.

최근 온라인커뮤니티와 SNS를 중심으로 최근 법적 부부가 된 두 사람의 웨딩 사진이 확산되면서 화제가 됐다.

해당 사진에는 변요한과 티파니를 비롯해 소녀시대 멤버들이 모두 모여 눈길을 끌었다.

소녀시대 멤버들은 변요한과 티파니를 중심으로 드레스를 입고 두 사람의 결혼을 축하했다.

화제를 모은 사진은 실제가 아닌 것으로 파악됐다. 이 사진은 AI로 생성된 합성 이미지인 것으로 밝혀졌다.

한편 변요한과 티파니는 지난해 12월 결혼을 전제로 열애 중이라는 소식을 전해 뜨거운 화제를 모았다. 두 사람은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

두 사람은 공개 연애 2개월만인 지난달 27일 혼인신고를 하고 법적 부부가 됐다. 결혼 일정은 확정되지 않았으며, 간소한 결혼식을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

