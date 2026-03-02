인사담당자가 자소서 첨삭… ‘취업 멘토링’ 호응 [마이머니]

“취업을 준비하면서 기업은 항상 나보다 높은 곳에 있다고 느꼈는데, 이번 캠프에서 취업준비생의 눈높이에 맞춘 교육을 들으면서 우리가 ‘존중받고 있다’는 느낌을 받았습니다.”(박수민·25)



지난달 24일 충북 충주 수안보면 한화손해보험 라이프캠퍼스에서 만난 취업캠프 참가자들은 면접 스피치 강의를 막 마친 참이었지만 눈빛에 여전히 열의가 가득했다. 이들은 입을 모아 “캠프에서 소중한 경험과 인연을 얻어가겠다”면서 “앞으로 이런 기회가 더 많아졌으면 한다”고 말했다.

지난달 24일 충북 충주 수안보면 한화손해보험 라이프캠퍼스에서 취업캠프 참가자들이 환한 미소를 짓고 있다. 한화손보 제공

1일 한화손보에 따르면 지난달 23일부터 26일까지 3박4일간 진행된 ‘한화손해보험 취업캠프’가 막을 내렸다. 파트장급 실무자와 인사 담당자가 직접 자기소개서 첨삭과 모의 면접을 진행하는 실전형 취업캠프는 금융권에서 유일하다. 취업 유튜버 ‘제이콥’으로 활동하는 복성현 에이치웨이브 대표, 취업 컨설팅 채널을 운영하는 ‘컨설팅은나래’ 등이 강사로 나섰다. 우수 평가자는 한화손보 채용 시 서류전형 및 1차 면접 면제 혜택도 주어진다.



취업캠프를 구상한 건 입사 6개월 차 김채원 인재개발파트 사원이다. 김 사원은 “취준생 시절 회사 채용기준을 알고 싶었지만, 정보가 없어 유튜브에 의존해야 했다”면서 “취준생에게 실질적인 도움이 되겠다고 생각해 취업캠프를 진행하게 됐다”고 설명했다. 김호영 인재개발파트장은 “채용을 준비한 지 15년도 넘은 사람보다 신입사원이 더 잘 알지 않겠냐”며 “최대한 김 사원의 의견을 반영했다”고 말했다.



진정성 있는 프로그램에 열의 있는 참가자들이 모였다. 지원자는 1000명이 넘었고, 이 중 캠프에 선발된 인원은 50명 남짓이다. 김 파트장은 “지원자만 1000명이 넘었는데, 캠프에 온 50명 남짓한 분들은 어디 가서 떨어질 재원들이 아니다”라며 “실제로 눈길이 가는 참가자들도 있다”고 말했다. 일과 후 한화손보 직원들과 직접 소통할 수 있는 자리가 마련됐는데, 취준생들의 질문 세례에 오후 6시부터 자정 가까이 자리가 이어졌다는 후문이다.



이번 캠프는 전통적인 보험 직무 대신 ‘펨테크(Femtech·여성과 기술의 합성어)’와 ‘사이버보험’ 분야에서 참가자를 모집한 점도 눈길을 끈다. 이는 한화손보가 주력 사업의 유망 인재들을 선제로 확보하려는 의도이기도 하다.



그럼에도 취준생의 상황을 고려해 자소서 문항 등은 타사 취업에도 활용할 수 있는 내용으로 설계됐다. 김 파트장은 “기업에서 하기 쉬운 결정은 아니었지만, 사회에 이로운 활동을 하자는 취지”라며 “향후 참가자 만족도를 살핀 후 취업캠프 정례화도 검토할 예정”이라고 밝혔다.

