광화문 ‘BTS 컴백쇼’ 앞두고 준비 착착

그룹 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문 공연(포스터)이 20일 앞으로 다가오면서 역대급 무대에 대한 기대감과 함께 준비 작업이 확대되고 있다.



국가유산청은 BTS 공연이 열리는 21일 경복궁과 국립고궁박물관이 하루 문을 닫는다고 1일 밝혔다. 국가유산청은 “방탄소년단의 공연이 열리는 이달 21일에 경복궁을 전면 휴궁하고, 주차장을 폐쇄해 출입을 전면 통제할 것”이라고 설명했다. 경복궁과 붙어 있는 국립고궁박물관도 공연 당일에 휴관한다. 국가유산청은 “‘궁·능 유산 긴급대응반’을 가동해 영추문·광화문·건춘문 일대 등 주요 구간을 집중적으로 점검하고 현장 대응에 나설 것”이라고 밝혔다. 국가유산청은 경복궁, 광화문, 숭례문 등 주요 국가유산을 배경으로 행사가 진행되는 만큼 관람객과 문화유산 안전에 각별히 주의하겠다는 입장이다.



경복궁의 경우, 행사가 열리기 일주일 전까지 서울 종로경찰서 등 유관기관과 협조해 비상 연락 체계를 정비하고 외곽 순찰에 나설 예정이다. 광화문 일대와 경복궁을 둘러싼 담장 상황도 점검한다. 행사 전날까지 경복궁 내 주요 건물과 화장실 등도 살펴본다. 공연 당일에는 경복궁과 주차장 문을 닫아 출입을 통제하고, 전 직원이 비상근무에 나선다. 숭례문은 관람객과 보행자들이 몰리지 않도록 동선을 나누고 안전 관리 인력을 추가로 배치할 예정이다.



20일 정규 5집 ‘아리랑’을 발표하는 BTS는 다음 날 저녁 광화문 광장 일대에서 컴백 기념 라이브 공연을 연다. 이들은 경복궁을 배경으로 광화문과 월대를 지나 광장 북쪽에 설치한 무대에 오른 뒤, 약 1시간 동안 신곡과 기존 히트곡을 들려줄 것으로 기대된다. 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다. 경찰은 공연 무대를 중심으로 덕수궁 대한문까지 약 23만명, 미디어파사드(LED 조명을 비춰서 영상을 표현하는 기법) 행사가 열리는 숭례문까지는 약 26만명의 인파가 몰릴 것으로 보고 있다. 특히 경찰은 공연 전날부터 광화문 광장과 인근 인도 등에서 BTS 팬들의 집단 노숙이 벌어질 상황에 대비해 관리 주체인 서울시와 대응 방안을 협의 중이다.

